Francos acusó al kirchnerismo de promover un golpe de Estado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tildó la manifestación de jubilados en las cercanías del Congreso como un “golpe de Estado”. En declaraciones radiales, destacó que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad fue un “accidente no previsto”.

Francos mencionó que la marcha estuvo organizada con el grito de “que se vayan todos”, indicando que “lo que se pretende es una especie de golpe de Estado” y añadió que “hay grupos de la política que intentan desestabilizar al Gobierno, que ha mostrado señales de mejoramiento tras años de gestión kirchnerista”.

En su intervención, afirmó que “se les ocurrió la original idea de utilizar barra bravas para supuestamente defender los derechos de los jubilados, lo cual provocó los disturbios observados, haciendo uso de la violencia como instrumento, lo que obligó a una respuesta por parte de la fuerza de seguridad”.

El jefe de Gabinete expresó que la oposición “no encuentra un elemento para poder cuestionar al Gobierno, por lo que busca desestabilizar utilizando la violencia”. En este contexto, consideró que “la represión policial es lo que corresponde para mantener el orden”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Las manifestaciones de este tipo serán reprimidas como corresponde. Existe un protocolo sobre cómo debe manifestarse la gente; no pueden comenzar a lanzar piedras y generar destrozos en la ciudad en nombre de una protesta”, advirtió.

Sobre el saldo de 21 heridos por los incidentes, incluyendo a Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido, el ministro aseguró que son “consecuencias desgraciadas en sucesos lamentables”.

“Es un hecho muy lamentable. No tengo más que hacer este comentario porque desconozco los detalles. Por supuesto, intentaremos esclarecer lo sucedido. A veces estos episodios generan esos accidentes no previstos”, añadió.

Francos indicó que “la policía no apunta a las personas con lacrimógeno, lo hace para dispersar a la multitud, por lo que a menudo puede suceder que estos eventos provoquen un accidente”, aclaró.

“Habrá que realizar la investigación correspondiente y espero que la persona herida pueda recuperarse pronto”, solicitó, reafirmando la permanencia de Patricia Bullrich en su cargo, a pesar de las exigencias de renuncia de la oposición.

Respondió a la solicitud de Unión por la Patria para remover a la ministra al declarar que “el pedido no tiene sentido” y describió la protesta como no pacífica. “Prácticamente no había jubilados allí, solo un grupo de activistas que buscaban generar caos. Se actuó como corresponde”, subrayó.

Finalmente, acusó al kirchnerismo y a La Cámpora de organizar la manifestación y señaló que el Frente de Izquierda distribuyó un volante con una “instrucción” para provocar disturbios. Sin embargo, el espacio desmintió esta afirmación y anunció acciones legales contra quienes la hicieron pública.

“Venían armados y con palos, como me mencionó ayer la ministra de Seguridad. Su intención no era provocar una reacción, sino generar el caos”, concluyó Francos.