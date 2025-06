Elisa Carrió afirmó que la condena a Cristina Kirchner es imprescriptible y no indultable

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la condena que recibió Cristina Kirchner es "imprescriptible" y, por lo tanto, no puede ser objeto de indulto. En su mensaje en la red social X, Carrió sostuvo que los delitos que son imprescriptibles no pueden ser indultados, reafirmando su postura sobre la gravedad de las acusaciones. Para respaldar su argumento, la ex diputada nacional citó el fallo "Miralles", dictado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el 6 de octubre de 2016. Carrió consideró que ese fallo se convirtió en un "leading case" por establecer que los delitos de corrupción son calificados como imprescriptibles.

Además, la referente política recordó que el tribunal que emitió dicho fallo estuvo compuesto por el fallecido ex juez camarista Leopoldo Schiffrin, a quien elogió y homenajeó por su labor. Carrió destacó la trayectoria de Schiffrin, quien se había visto forzado a exiliarse en Alemania y Venezuela durante la dictadura, y más tarde enfrentó un injusto alejamiento de su cargo durante la presidencia de Mauricio Macri. Apreció la declaración de ciudadano ilustre post mortem de la Provincia de Buenos Aires que se le otorgó en reconocimiento de su labor judicial.

En su cierre, la líder de la Coalición Cívica advirtió que, en el contexto actual, nadie podría argumentar que existe una relación especial o amiguismo que proteja a la ex presidenta de las consecuencias legales de su condena. Resaltó que la justicia debe prevalecer sin injerencias externas y que todos deben responder ante la ley.