El PJ se apura por definir su interna ante la ausencia de Cristina Kirchner

Con la contienda electoral en marcha y sin una dirección clara, las diversas facciones del PJ bonaerense se preparaban para reanudar las negociaciones sobre la conformación de las listas a partir del próximo lunes. La condena a Cristina Kirchner actuó como un "catalizador", pero también generó un vacío que ahora obliga a medir fuerzas: los grupos alineados con la ex presidenta, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa comienzan a mover sus piezas de cara al cierre de alianzas del 9 de julio.

A pesar de la inhabilitación judicial, la figura de CFK continuó siendo central. El apoyo de su militancia en las calles, la Plaza de Mayo llena y el acto en Parque Lezama evidencian que el kirchnerismo sigue siendo una fuerza significativa dentro del frente opositor. Este capital político impacta en las decisiones de sus aliados dentro del peronismo, justo cuando se aproxima el calendario electoral de las provinciales.

La salida de la ex mandataria de la competencia no implicó que no se presentara un nuevo escenario hacia la elección del 7 de septiembre. En este contexto, los intendentes que se dividen entre las distintas facciones jugarán un papel esencial para alcanzar la unidad en las próximas semanas.

"De cara a septiembre, buscaremos una lista conjunta con todos los sectores", expresó Kicillof desde Plaza de Mayo el miércoles anterior, una señal conciliadora que se alinea con el acercamiento que había mostrado hacia la ex presidenta antes del fallo del tribunal supremo.

No obstante, a pesar del compromiso de Kicillof de formar "listas conjuntas", las especulaciones de la potencial candidatura del líder de La Cámpora en la Tercera Sección Electoral para reemplazar a su madre podrían generar nuevos conflictos con los intendentes del MDF, quienes no ven con buenos ojos su ascenso.

“Discutir candidaturas ahora es prematuro. Comenzarán las conversaciones y todos analizan cómo se distribuirán, pero aún no está definido cómo se realizará el cierre de alianzas”, indicaron fuentes cercanas a la ex mandataria a la Agencia Noticias Argentinas.

Además, desde el entorno de la presidenta del PJ recalcaron que el líder de La Cámpora “no está en búsqueda de un lugar en las listas” para las legislativas provinciales.

“Es un proceso prolongado donde primero deberá resolverse el lugar que ocupa cada sector. No creo que haya claridad hasta el cierre”, anticiparon respecto a la difícil negociación que se avecina en torno a CFK.

Desde el lado del Frente Renovador de Massa, interpretaron que la condena a CFK “despertó” al PJ y siguen presentándose como los promotores de la “unidad” ante las inminentes elecciones de medio término.

“La condena actúo como catalizador. No se percibió solo como un ataque a su figura, sino como un intento de proscribir al peronismo. Ese acontecimiento aceleró los tiempos”, afirmaron desde el campamento del tigrense, enfatizando la “creación de una propuesta unificada” en vista de los comicios próximos.

De este modo, la ausencia de la ex presidenta abrió un panorama incierto que comenzará a definirse a partir de la siguiente semana, cuando las distintas corrientes del peronismo bonaerense enfoquen sus esfuerzos en el final de la campaña provincial.

La consolidación de la unidad dependerá, no solo de cómo se determinen los liderazgos, sino también de la disposición de ceder por parte de todos, para evitar una fragmentación que facilite el ascenso de Javier Milei en la provincia más poblada del país.