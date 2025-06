El Gobierno minimizó la asistencia a la marcha en defensa de Cristina Kirchner

La manifestación en apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner, que tuvo lugar el miércoles pasado en Plaza de Mayo, fue vista con indiferencia por el Gobierno Nacional, que desestimó la cifra de asistentes y cuestionó la naturaleza de la movilización.

“En la plaza estuvieron los mismos de siempre. El tren fantasma”, expresó un colaborador vinculado a las agrupaciones libertarias al ser consultado por la agencia Noticias Argentinas sobre la presencia de figuras del peronismo que apoyaron a la ex vicepresidenta.

A pesar de que la organización estimó que cerca de un millón de personas se congregó, desde Balcarce 50 descalificaron ese número y comunicaron una estimación que no superó las 100 mil personas.

“Ayer, asistieron entre 40 o 50 mil personas. Una cancha de Huracán”, ironizaron desde la Casa Rosada sobre la concurrencia.

Un alto funcionario reafirmó esta postura, indicando que la movilización no rompió las expectativas que tenía la administración libertaria. “Fue como esperábamos que fuera. No fue una marcha multitudinaria, se convocaron los mismos de siempre junto a algunos intendentes”, subrayó ante la agencia Noticias Argentinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al evento y criticó a la presidenta del Partido Justicialista (PJ). “Cristina Fernández de Kirchner siente que han perdido la capacidad de liderazgo político, sumado a la clara decadencia del kirchnerismo. Intenta posicionarse nuevamente en el centro de la atención, pero el kirchnerismo no puede movilizar más de lo que estuvo presente ayer”, destacó.

La ministra supervisó la concentración desde un comando unificado de seguridad junto a la Ciudad de Buenos Aires, y enfatizó que el evento transcurrió sin incidentes. “El día de ayer tuvo como mensaje toda la instrucción de CFK de mantener una movilización pacífica, inclusive mencionó en su discurso ‘democracia sin violencia’, lo que parecía una forma de victimización sobre su situación”, observó Bullrich.

“Ese es el tope de gama de lo que pueden lograr, que es bastante escaso en comparación a una elección en la que votan millones de personas”, sentenció, y concluyó: “En el momento de máxima cantidad de gente, hubo 48.000 asistentes, hasta contamos a quienes estaban en sus casas, no nos quedamos cortos”.

A pesar de la desacreditación de los números de participantes, los libertarios no se pronuncian sobre la condena a la ex vicepresidenta y aseguran que su inhabilitación no alterará los planes de La Libertad Avanza (LLA).

Previo a la marcha, el vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó las conferencias de prensa tras casi 20 días de silencio, intentando reanudar la agenda que había quedado en suspenso por la sentencia de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner.

Simultáneamente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una reunión con su equipo más cercano en el despacho del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, mostrando actividad tras la reciente situación. Esta reunión dio paso a la reactivación de un grupo selecto de trabajo integrado por el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Eduardo “Lule” Menem, que se reunieron bajo la coordinación de Karina Milei para reajustar estrategias ante la nueva coyuntura.