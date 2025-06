El Gobierno derogó la jornada no laborable del Día del Empleado Público

El Gobierno decidió eliminar por decreto la jornada no laborable vinculada al Día del Empleado Público, tal como confirmó el miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó que "el Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni disfrutar de ningún otro privilegio que no posee el sector privado".

Según lo establecido, un decreto que se firmará en las próximas horas será publicado en el Boletín Oficial, donde el mandatario establecerá la derogación de esta jornada no laborable. Adorni destacó que los días no laborables son remunerados con los impuestos de los ciudadanos, señalando que "trabajar en el Estado es un servicio para atender a los ciudadanos que cada día luchan para llevar alimento a sus hogares y que son responsables del presente y futuro de la nación".

El vocero enfatizó que esta disposición se enmarca dentro de la visión del actual Gobierno sobre la función del Estado, que busca ampliar las libertades de los argentinos y no complicarlas. Se refirió a la Argentina del pasado como un país que idolatraba el estatismo y el sector público, dejando de lado al sector privado.

Esta decisión genera un cambio significativo en la actitud del Gobierno respecto a las regulaciones laborales en el sector público, marcando un giro hacia una gestión que prioriza responsabilidades y el uso eficiente de los recursos del Estado.

Noticia en desarrollo.