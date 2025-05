El Gobierno cree que Cristina no será candidata y LLA podría aliarse con el PRO

El Gobierno prevé que la ex presidenta Cristina Kirchner "no va a ser candidata" a diputada provincial en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, mientras que no desestima abrir la posibilidad de presentarse en esos comicios en formato de alianza con el PRO y otras fuerzas.

Así lo sostuvo una alta fuente de Casa Rosada, que además aclaró que, en cambio, para las elecciones nacionales del 26 de octubre La Libertad Avanza (LLA) no avalará frentes y se presentará en todos los distritos como partido.

"La elección nacional, que es la que nos importa de verdad, es con LLA sola. Vamos con el sello violeta", remarcó el influyente funcionario.

La misma fuente, en diálogo con periodistas acreditados en Casa de Gobierno, desestimó que Cristina Kirchner vaya a ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, como se instaló hace semanas.

"No va a ser candidata. Está haciendo lo que harían todos en su lugar, que es tensionar hasta el final con (el gobernador Axel) Kicillof para no tener que entregar todo en la negociación", evaluó el dirigente libertario al ser consultado sobre la interna del peronismo.

Y consideró que tampoco será candidato a diputado provincial el jefe del Frente Renovador Sergio Massa, quien suena como postulante por la Primera Sección electoral.

El funcionario sostuvo que el peronismo seguirá siendo competitivo en la contienda provincial que Kicillof desdobló para septiembre, pero se mostró confiado de que LLA se imponga como lo hizo en las recientes elecciones porteñas.

Fuera del tema electoral, consultado por el reciente DNU que limita el derecho a huelga, el dirigente dijo que no le preocupan la chance de que escale la conflictividad con los sindicatos.

"Con la CGT hablamos seguido, no se enteraron hoy, ya lo sabían", reveló al respecto.

Por último, se refirió a la polémica con Tierra del Fuego por la baja de aranceles para los productos importados y dijo que, por ahora, no es posible desmontar el régimen promocional de esa provincia.

"El régimen fueguino está aprobado por el Congreso de la Nación, si querés hacer algo te lo voltean en la Justicia, que va a fallar diciendo que son derechos adquiridos. Pero sí podemos hacer lo que hicimos", dijo.

Y añadió: "Los afectamos en un sentido, pero también pasó algo que no fue bien comunicado, que es que se les permitió a las empresas adheridas al régimen vender al continente sin impuestos y van a poder vender más así. En vez de que la isla se valga del continente, queremos que el continente se valga de la isla", concluyó.