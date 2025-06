El Gobierno convocó para hoy a los gremios por la crisis del Garrahan

Convocatoria urgente por el conflicto

El Gobierno anunció una reunión para este miércoles a las 14:00 con los gremios ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT Garrahan), además de las autoridades del hospital, con el objetivo de cerrar un acuerdo en medio del conflicto salarial que enfrenta la institución. La reunión, inicialmente pautada para el jueves, sufrió un adelanto de 24 horas en un esfuerzo por llegar a una solución.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, manifestó que el conflicto se intensificó debido a "la estrategia del Gobierno de dividir a los trabajadores" y la fuerte campaña de desprestigio que incluyó información falsa y cuentas de redes sociales fraudulentas. "El conflicto siguió creciendo y no pudieron postergar más la convocatoria", afirmó.

Protestas y acciones futuras

El dirigente anunció que, de no haber una respuesta favorable en la audiencia, se planean medidas de protesta a nivel nacional en el sector salud. Aguiar destacó la realidad de que "el ajuste recrudece aún más en las provincias" y alertó sobre la situación crítica que atraviesa la salud pública. "Con este Gobierno, el sistema sanitario está en peligro. No pararemos de luchar para defenderlo. Quieren hacer de la salud un negocio y no lo permitirán", agregó.

La convocatoria se llevará a cabo en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, localizada en la Avenida Callao al 128. En medio de este conflicto, el Gobierno hizo un anuncio el fin de semana sobre un aumento en los salarios de los médicos residentes del hospital, con un incremento que alcanzaría los $1.300.000 a partir del 1 de julio.

Reclamo de los residentes

No obstante, los residentes del Hospital Garrahan aclararon que no han recibido ningún ofrecimiento oficial relacionado con este aumento. Azul Santana, residente del Garrahan, especificó que "la información que circuló parece referirse a un aviso en la red del hospital, que no es nuestra entidad empleadora. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación".

La residente enfatizó la necesidad de que el Ministerio, encabezado por Mario Lugones, gestione la comunicación de manera directa con los trabajadores, subrayando que "todo pasa por el Hospital, que no debería actuar como intermediario en nuestras remuneraciones; somos empleados directamente del Ministerio".

El Hospital Garrahan es financiado en un 80% por el Estado nacional y en un 20% por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.