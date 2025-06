El Gobierno acelera negociaciones con el PRO en Buenos Aires y tensa la relación con los Macri

La relación entre La Libertad Avanza y el PRO presenta matices y se transforma dependiendo del análisis por el lado que se lo examine. En la provincia, los libertarios avanzan en la búsqueda de un acuerdo electoral con Cristian Ritondo, líder del espacio en este territorio, mientras que, casi simultáneamente, surgen tensiones con Mauricio y Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Las reuniones que se mantienen semanalmente incluyen a Sebastián Pareja, colaborador de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Diego Santilli, además del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Estas charlas parecen propiciar un entorno favorable para presentarse juntos el próximo 7 de septiembre.

Aunque restan definir algunas cuestiones y formalizar las demandas de mayor autonomía que han planteado diversos intendentes como Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petracca (Junín) y María José Gentile (9 de julio), la intención de llegar a un acuerdo parece evidente en las partes.

No obstante, el escenario se complica en lo referente a la relación con Mauricio y Jorge Macri. El presidente Javier Milei mantiene con el primero un vínculo casi formal, caracterizado por un mínimo intercambio de mensajes. En cuanto al segundo, Milei optó por no saludarlo y lo calificó de "traidor", lo que complica las posibilidades de un entendimiento en la Ciudad.

Desde el entorno del mandatario minimizan las acciones recientes del expresidente, quien ha comenzado a explorar la idea de crear un espacio de centro que rivalice con los libertarios en la provincia, similar a lo que fue Juntos por el Cambio. La semana pasada, Macri se reunió brevemente con el diputado Emilio Monzó, un antiguo aliado de su campaña de 2015, en un bar de Palermo, lo que causó sorpresa en ciertos círculos.

A pesar de las críticas hacia el líder del Partido del Diálogo, el expresidente decidió escuchar su perspectiva y recibió el consejo de reforzar una propuesta centrada en colaborar con intendentes y referentes apartados del peronismo, además de partidos vecinalistas. Esto podría generar un nuevo frente político en la provincia, carente de una dirección clara.

El encuentro, que no presentó mayor relevancia, se interpretó como una charla cordial entre antiguos conocidos que intercambiaron opiniones sobre la situación política actual. Desde Casa Rosada, el gesto no generó sorpresa ni alarma. "Mauricio (Macri) habla con todos. No creo que construya fuera del partido, pero si lo hiciera, sinceramente, no me preocuparía", declaró un colaborador con acceso al despacho presidencial a la agencia Noticias Argentinas.

Existen opiniones que sostienen que las tentativas de refundar Juntos por el Cambio responden a una táctica de Macri para presionar al oficialismo y negociar bajo sus propias condiciones. A pesar de la desconfianza, se recordó la capacidad de Macri de influir en el ámbito legislativo, lo cual se evidenció hace tres semanas cuando varios diputados aliados a él se abstuvieron de votar a favor del aumento de jubilaciones, lo que permitió que la propuesta obtuviera media sanción en la Cámara.

A raíz de la elección porteña en la que el vocero presidencial, Manuel Adorni, superó a la diputada Silvia Lospennato (PRO), Jorge Macri perdió control sobre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora cuenta con un bloque de 11 representantes contra 14 de La Libertad Avanza. Esta situación obliga al alcalde porteño a dialogar con sus aliados.

Conscientes de su importancia para el éxito de la gestión, los libertarios hoy anticipan que aprovecharán la influencia adquirida en los comicios del 18 de mayo para restringir la acción de los Macri y limitar las condiciones que han intentado imponer sin éxito hasta ahora.

Por lo sorprendente de la dinámica, la confrontación con los primos PRO une a la fuerza libertaria, que, tras debater sobre la estrategia a seguir para competir con Axel Kicillof en la provincia, se agrupa en contra de un enemigo común. Nadie desea ceder ante Mauricio Macri, y esto se manifiesta claramente.

Una figura relevante en el entorno libertario, al tanto de la reunión entre Macri y Monzó, expresó: "Esperamos que puedan acordar y presentarse en conjunto. Es necesario poner fin a la política de los amigos de lo ajeno". Desde el círculo de Karina Milei se menosprecia a Monzó, etiquetándolo como un representante de "la vieja política", mientras que se perciben signos de ansiedad en Macri, que ve cómo Cristian Ritondo, sin su consentimiento, se convierte en el interlocutor que La Libertad Avanza requería y en el líder con autoridad en la provincia.

Aún así, la opción de establecer una alianza que contemple a un vasto número de referentes del PRO no está completamente cerrada; sin embargo, la condición es que su incorporación sea gratuita. "Si desean estar dentro, debe ser sin costo. Es momento de que ambos se unan a colaborar", indicó un organizador sobre la situación de Mauricio y Jorge Macri.