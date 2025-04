El FMI aprobó el acuerdo de US$20.000 millones para Argentina: los detalles

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves un nuevo acuerdo por 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina, por un monto total de aproximadamente US$20.000 millones.

El desembolso inmediato asciende a US$12.000 millones, con una primera revisión programada para junio de 2025, que podría liberar otros US$2.000 millones.

"Este programa, solicitado por las autoridades argentinas, busca apoyar la siguiente fase de su plan de estabilización y crecimiento, consolidando la estabilidad macroeconómica, fortaleciendo la sostenibilidad externa y promoviendo reformas estructurales para una economía más abierta y orientada al mercado", sostuvo el FMI en un comunicado.

/Inicio Código Embebido/

The IMF Executive Board has approved a $ 20 billion new 48-month program with Argentina with an upfront disbursement of about $12 billion.https://t.co/I6yEL2dylB pic.twitter.com/pwEBl9DYXE