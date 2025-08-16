En vivo

Ana Castro

Argentina

Ana Castro

Rosario

Música

Conrado Vicens

Radio

Política y Economía

El embajador argentino en España gritó “¡Viva el rey!” en un acto por San Martín

Wenceslao Bunge Saravia, quedó en el centro de la polémica durante un acto oficial en homenaje al General José de San Martín, celebrado en la ciudad de Cádiz.

16/08/2025 | 22:56Redacción Cadena 3

FOTO: El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, quedó en el centro de la polémica tras lanzar un inesperado “¡Viva el rey!” durante un acto oficial en homenaje al General José de San Martín, celebrado en la ciudad de Cádiz.

El episodio ocurrió en el marco del 175º aniversario de la muerte del Libertador, en un acto organizado por la propia embajada argentina, donde Saravia fue el orador principal y depositó una ofrenda floral junto al alcalde local, Bruno García de León.

Del “Seamos libres” al “Viva el rey”

La secuencia del discurso generó estupor entre los presentes. Primero, el diplomático recordó una de las frases más célebres de San Martín: “¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!”. Sin embargo, inmediatamente después y en medio de los aplausos, levantó la voz y exclamó: “¡Viva el rey!”.

La contradicción entre el homenaje al prócer de la independencia y la proclamación monárquica provocó indignación y malestar, sobre todo entre los argentinos asistentes al acto, que no disimularon su sorpresa.

Reacciones y silencios

En las redes sociales oficiales de la Embajada Argentina en España, se difundió un resumen del discurso en el que se destacaron los lazos históricos y la cita sanmartiniana, pero no hubo ninguna mención al grito final del embajador, que fue el que encendió la controversia.

La exclamación, pronunciada en un contexto de máxima solemnidad patriótica, reavivó el debate sobre el rol de la diplomacia y el respeto al legado histórico de los próceres de la independencia.

Lectura rápida

¿Quién fue el embajador que generó la polémica?
El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.

¿Qué exclamó el embajador durante el acto?
Dijo “¡Viva el rey!” en un acto en homenaje al General José de San Martín.

¿Cuándo ocurrió el episodio?
Durante el 175º aniversario de la muerte del Libertador.

¿Dónde se llevó a cabo el acto?
En la ciudad de Cádiz, organizado por la embajada argentina.

¿Por qué generó controversia la declaración del embajador?
La proclamación monárquica contradijo el homenaje al prócer de la independencia, causando indignación entre los argentinos presentes.

Política y Economía

