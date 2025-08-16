El embajador argentino en España gritó “¡Viva el rey!” en un acto por San Martín

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, quedó en el centro de la polémica tras lanzar un inesperado “¡Viva el rey!” durante un acto oficial en homenaje al General José de San Martín, celebrado en la ciudad de Cádiz.

El episodio ocurrió en el marco del 175º aniversario de la muerte del Libertador, en un acto organizado por la propia embajada argentina, donde Saravia fue el orador principal y depositó una ofrenda floral junto al alcalde local, Bruno García de León.

??El embajador en España dijo “viva el rey” en un acto por San Martín.



Wenceslao Bunge Saravia lanzó esa proclama en un acto en homenaje al libertador que organizó la embajada en Cádiz. pic.twitter.com/wOADNsXDeF — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 16, 2025

Del “Seamos libres” al “Viva el rey”

La secuencia del discurso generó estupor entre los presentes. Primero, el diplomático recordó una de las frases más célebres de San Martín: “¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!”. Sin embargo, inmediatamente después y en medio de los aplausos, levantó la voz y exclamó: “¡Viva el rey!”.

La contradicción entre el homenaje al prócer de la independencia y la proclamación monárquica provocó indignación y malestar, sobre todo entre los argentinos asistentes al acto, que no disimularon su sorpresa.

Reacciones y silencios

En las redes sociales oficiales de la Embajada Argentina en España, se difundió un resumen del discurso en el que se destacaron los lazos históricos y la cita sanmartiniana, pero no hubo ninguna mención al grito final del embajador, que fue el que encendió la controversia.

La exclamación, pronunciada en un contexto de máxima solemnidad patriótica, reavivó el debate sobre el rol de la diplomacia y el respeto al legado histórico de los próceres de la independencia.