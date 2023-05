El dólar "blue" inicia las operaciones estable y se negocia a $471

El dólar "blue" abre la jornada en $471 para la punta vendedora, luego de una leve suba de $ 1 registrada en la víspera. En Córdoba, se ofrece a $476.

La divisa paralela llegó a subir hasta un máximo intradiario de $475, para luego iniciar una tendencia bajista y cerrar en $471 para la venta y $466 para la compra, en promedio.

La jornada cambiaria del martes se desarrolló en medio de operativos de allanamientos en entidades financieras del microcentro porteño, en el marco de una causa que investiga maniobras irregulares de comercio exterior.

Infografía: Juan Pérez Gaudio/Cadena 3.

A cuánto cotizan los demás tipos de cambio

• Dólar oficial: $237.

• Mayorista: $228,2

• Contado con liquidación: $439,6.

• MEP o Bolsa: $433,2.

• Ahorro o Solidario: $394,1.

• Turista: $417,9.

• "Qatar": $477,7.

El Banco Central terminó la jornada del martes con compras por US$ 3 millones y el dólar soja aportó US$ 54,1 millones, mientras el acumulado de 20 días del Programa de Incremento Exportador llega a los US$ 2.120,5 millones.

Así, el paralelo alcanza su mayor valor en la semana y la brecha cambiaria con el oficial se ubicó en 106,4%.

