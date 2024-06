Durísimo cruce entre Grabois y Leila Gianni por los alimentos: "'Kuka', chorra"

La secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni quien reemplaza a Pablo de la Torre, y el dirigente social Juan Grabois se cruzaron en un áspero diálogo este mediodía tras una audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados para comedores sociales.

A la salida de la audiencia, en los pasillos de Comodoro Py, ambas partes del expediente cruzaron acusaciones: Grabois le reclamó a la funcionaria por la falta de entrega de los alimentos y Gianni le replicó que dejara “de robar”.

“Kuka chorra”, le rebatió Grabois, aludiendo a una antigua militancia kirchnerista de la ahora funcionaria de La Libertad Avanza, ante lo cual Gianni emprendió la retirada devolviendo el adjetivo de “chorro” e insistiendo: “Dejá de robar”.

El dirigente social Juan Grabois planteó la “hipótesis” sobre que el Ministerio de Capital Humano “se deshizo de la comida vencida porque los implicaba directamente en el centro de esta causa”.

Ante todo, recordemos lo que estamos discutiendo. Es el derecho a la alimentación. Es que haya pan en cada mesa en el granero del mundo. No estamos discutiendo la política nuclear, no estamos discutiendo el tipo de cambio, no estamos discutiendo la Ley Bases. Estamos hablando de… pic.twitter.com/guuq0SxW7F