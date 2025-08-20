Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei con la UCR como árbitro

FOTO: La sesión de este miércoles promete ser caliente en la Cámara baja.

Los bloques opositores, con el apoyo de dos diputados libertarios, alcanzaron el quórum en la Cámara de Diputados y abrieron la sesión donde se buscará rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.

La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados, aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y sectores radicales.

Entre las presencias que llamaron la atención estuvieron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes facilitaron el quórum necesario para el inicio de la sesión.