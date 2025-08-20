Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei con la UCR como árbitro
Se debaten, entre otros temas, la emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.
20/08/2025 | 12:23Redacción Cadena 3
FOTO: La sesión de este miércoles promete ser caliente en la Cámara baja.
Audio. Oposición logró el quórum para debatir en el Congreso sobre discapacidad y vetos
Los bloques opositores, con el apoyo de dos diputados libertarios, alcanzaron el quórum en la Cámara de Diputados y abrieron la sesión donde se buscará rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.
La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados, aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y sectores radicales.
Entre las presencias que llamaron la atención estuvieron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes facilitaron el quórum necesario para el inicio de la sesión.
