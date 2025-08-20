En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei con la UCR como árbitro

Se debaten, entre otros temas, la emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

20/08/2025 | 12:23Redacción Cadena 3

FOTO: La sesión de este miércoles promete ser caliente en la Cámara baja.

  1. Audio. Oposición logró el quórum para debatir en el Congreso sobre discapacidad y vetos

    Ahora país

    Episodios

Los bloques opositores, con el apoyo de dos diputados libertarios, alcanzaron el quórum en la Cámara de Diputados y abrieron la sesión donde se buscará rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.

La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados, aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y sectores radicales.

Entre las presencias que llamaron la atención estuvieron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes facilitaron el quórum necesario para el inicio de la sesión.

Lectura rápida

¿Qué se busca en la sesión? Se busca rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.

¿Quiénes apoyaron el quórum? Los bloques opositores, con el apoyo de dos diputados libertarios.

¿Cuándo comenzó la sesión? La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados.

¿Dónde se llevó a cabo la sesión? En la Cámara de Diputados.

¿Cómo se logró el quórum necesario? Con la colaboración de los diputados libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho