Diputados: con chicanas y ataques cruzados, avanza el debate por Ficha Limpia

Al cabo de casi diez horas de sesión en las que abundaron las chicanas y los cruces fuertes en torno de la figura de Cristina Fernández, la Cámara de Diputados avanzaba en el tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia", que impediría a personas condenadas ser candidatas.

En una reunión cumbre por la mañana, representantes del Gobierno, del bloque oficialista y de la oposición dialoguista alcanzaron un acuerdo para modificar un artículo clave de la ley de Ficha Limpia y habrá media sanción este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados.

El acuerdo, que destrabó el quórum y los votos necesarios para la aprobación del proyecto en la sesión especial que tiene lugar este miércoles, supone modificar la llamada "cláusula antiproscriptiva" o "cláusula Petri".

Esa cláusula, que los legisladores retirarían, admite la inhabilitación por Ficha Limpia de un potencial candidato a cargo electivo únicamente si el fallo de segunda instancia confirmatorio de determinado delito de corrupción es anterior al año de las elecciones.

Al parecer, se acordó una redacción que contemple la exclusión por Ficha Limpia cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales.

De acuerdo al calendario electoral de este año, la fecha bisagra que se toma como "hito" en la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril (emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral), seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre.

Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.

No es el caso de Cristina Kirchner, que fue condenada en segunda instancia por la causa Vialidad el 13 de noviembre de 2024, con lo cual de aprobarse Ficha Limpia en el Senado (un escenario improbable) quedará fuera de carrera electoral.

Este cambio en la letra del proyecto se consensuó en un cónclave del más alto nivel en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con la participación del riojano junto a referentes de los bloques dialoguistas y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Gabriel Bornoroni, diputado nacional y jefe del Bloque de la Libertad de Avanza, expresó: "Estamos trabajando para que Ficha Limpia tenga, de una vez y para siempre, una aprobación de media sanción".

Bornoroni también se refirió a las críticas que recibe el proyecto: "Kirchnerismo dice cualquier cosa. Ellos dicen eso porque tienen 150 causas entre todos los diputados, tratando de protegerse detrás de los fueros". Además, enfatizó que la propuesta no es nueva, sino que lleva en discusión más de 10 años.

El diputado destacó que el proyecto busca que "los funcionarios no tengan una doble instancia de condena por corrupción" y que, si se aprueba, permitirá que aquellos con condenas no accedan a cargos públicos. "Esto es fundamental para que tengamos funcionarios, diputados y senadores que no tengan una condena por corrupción", agregó.

Respecto a la inclusión de otros delitos en la Ficha Limpia, Bornoroni comentó: "Estuvimos debatiendo un sinnúmero de delitos. A mí me gustaría que se incluyan prácticamente todos, pero comenzamos por lo que hay consenso".

El diputado se mostró optimista sobre la aprobación de la Ficha Limpia: "Vamos a tener ficha limpia. A las 9 y media de la noche tenemos ficha limpia. Hemos trabajado para que esto suceda". También mencionó que la suspensión de las PASO y la boleta única están avanzando en el Congreso, cumpliendo con las promesas del presidente Javier Milei.

Finalmente, Bornoroni se refirió a la actividad parlamentaria en un año electoral: "Entiendo que debería ser igual que cuando no haya elecciones. Si no, cada dos años se para el Congreso". A pesar de las dificultades, aseguró que el apoyo de la gente es fundamental para avanzar en estos proyectos.

Entrevista de Informados al regreso