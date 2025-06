Descartan que Cristina Kirchner pueda ser candidata por cautelar en su defensa

El constitucionalista Félix Lonigro afirmó que no existe posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en las próximas elecciones mediante una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se debe a que la ex Presidenta se encuentra inhabilitada por su condena en la "Causa Vialidad".

Lonigro, en una entrevista con Radio Rivadavia, expresó: "Una cautelar de esas características no llega a la Corte Interamericana antes de las próximas elecciones, ni de casualidad". El abogado explicó que la vía para llegar a esa instancia no es directa para las personas, ya que primero se debe pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe seguir una serie de trámites legales.

"La Comisión no es un tribunal. Se trata de un organismo que recibe la denuncia, solicita informes al Estado demandado, en este caso, Argentina, notifica a las partes y elabora una recomendación. Después de todo ese trámite, que no es corto, si no se llega a un resultado positivo, se da intervención a la Corte Interamericana", reseñó.

Además, Lonigro mencionó que la Constitución Nacional establece la "jerarquía constitucional" de tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, pero aclara que estos no deben afectar el orden interno del país.

Con respecto a los fallos de la Corte Interamericana, el jurista indicó que la Corte Suprema de Argentina ha sostenido que estos no obligan ni revocan las sentencias nacionales. "Si lo hicieran, se convertirían en una cuarta instancia judicial, lo cual representaría una forma de resignar soberanía", subrayó.

Por otra parte, el constitucionalista dejó abierta la posibilidad de debatir sobre un eventual indulto hacia Cristina Kirchner y sus implicancias. Se preguntó: "Si un Presidente la indulta, ¿esto aplica a la prisión o también a la inhabilitación absoluta?". Al respecto, agregó que eso dependería de la interpretación de cada académico y subrayó que "no hay jurisprudencia de la Corte sobre este punto".