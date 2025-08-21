Denuncia penal contra Milei y Spagnuolo por corrupción en Discapacidad

El diputado nacional del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció penalmente al presidente Javier Milei, a la secretaría general de la Presidencia, a su hermana Karina y al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presunta corrupción dentro del organismo.

En su presentación, Solano solicitó que también se incluyan al armador de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem, y al dueño de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker.

En su denuncia, el diputado de izquierda manifestó una “posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias”.

/Inicio Código Embebido/

Acabo de denunciar penalmente a Javier y Karina Milei, Spagnuolo, Lule Menem y a Jonathan Kovalivker por la corrupción en ANDIS. Son un gobierno de estafadores y coimeros. Esta clarísimo donde fue la plata para discapacidad. pic.twitter.com/Vw0AwtWtjD — Gabriel Solano (@Solanopo) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

"Los audios que pertenecen a Diego Spagnuolo revelan el funcionamiento de una red de corrupción ampliamente extendida en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Según el ex titular de la Agencia, las coimas cobradas al menos desde el mes de agosto pasado oscilan entre el medio millón y los ochocientos mil dólares mensuales. Esas coimas, equivalentes al 8% del precio pagado, se distribuían entre distintos funcionarios, a cuya cabeza estaba Karina Milei, que recibía el 3%", señaló Solano.

A su vez, sostuvo que el hecho "es de tal magnitud" que involucra "de manera directa" al Presidente, insinuando que Spagnuolo le había informado a Milei sobre "esta red de corrupción y sobre la participación de su hermana en el negociado".

"Ante este hecho, la Justicia debe realizar un careo entre ambos funcionarios para determinar la veracidad de las afirmaciones reveladas en los audios", advirtió Solano.

/Inicio Código Embebido/

Es docente aún jubilada.

Se banca los gases y los palos de todos los miércoles contra los jubilados. Y va a ir hasta derrotar a Milei, Bullrich y toda su runfla ajustadora y represora.

Se llama Nora Biaggio.

Es mi mamá. ???? https://t.co/S5XIWbaD2I — Romina Del Plá (@RominaDelPla) March 14, 2025

/Fin Código Embebido/

Y solicitó que se tomen "medidas de prueba urgentes", entre las que mencionó "el secuestro de celulares, el rastreo de transferencias abriendo el secreto bancario y fiscal, y que se investiguen las entradas al ANDIS y Casa Rosada de los empresarios involucrados".

“La corrupción siempre es repudiable, aun más grave cuando al mismo tiempo el Gobierno lleva adelante un ajuste brutal contra la discapacidad, al punto que vetó la ley que ampara derechos de las personas y amenaza en ir a la Justicia si finalmente el Congreso rechaza el veto”, concluyó el diputado.

Por su lado, Romina Del Plá, compañera de bancada de Solano, acompaño la denuncia y aseguró que este "es un Gobierno de corruptos y coimeros".

“Los audios de Spagnunolo comprometen a la cabeza misma del Poder Ejecutivo, desde Milei y su hermana Karina, hasta ''Lule'' y Martín Menem. El grado de inmoralidad y descomposición de este Gobierno es inaudito”.