De Loredo desafió a Llaryora: "Bajo el video, pero si bajan los impuestos"

El diputado nacional de la UCR, Rodrigo de Loredo, protagonizó un nuevo capítulo de enfrentamiento político con el gobernador Martín Llaryora, tras publicar un video generado con inteligencia artificial que imita al mandatario provincial.

La pieza, que según De Loredo expone "la verdad" sobre la gestión de Llaryora, desató la furia del oficialismo, que exigió disculpas públicas y la retirada del contenido de las redes.

En un video de réplica subido a su cuenta de X, De Loredo respondió con firmeza: "El gobernador Llaryora quiere que yo baje de las redes el vídeo que hice con inteligencia artificial y que pone al descubierto lo que él verdaderamente hace en la provincia de Córdoba. Yo lo bajo, no tengo problemas, pero en la medida en que él primero baje los impuestos".

El diputado acusó al gobierno de imponer "impuestos y tarifas brutales" que superan la inflación, mientras recauda "cuatro manos" pero deja a maestros, médicos, policías y jubilados sin recursos adecuados.

BAJO EL VIDEO SI BAJAN LOS IMPUESTOS. pic.twitter.com/IewsU6Yx64 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) June 26, 2025

De Loredo también apuntó a la inseguridad, citando el avance del narcotráfico en los barrios y escándalos como el de un exsubjefe policial vinculado a una banda delictiva, además de tragedias como el asesinato de bebés en el área neonatal, que atribuyó a la negligencia oficial.

"Los peronistas cuestionaron el recurso tecnológico, pero no el mensaje. Nadie salió a decir mentira, Córdoba está genial, esto no pasa", lanzó, defendiendo la claridad de su video, que incluye advertencias sobre su naturaleza artificial.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar, con Llaryora exigiendo disculpas y el arco peronista denunciando una supuesta campaña de difamación.

No obstante, De Loredo contraatacó: "Victimizarse desde el poder, no da. Víctimas quienes me orquestaron una brutal campaña sucia que todo Córdoba vio". Aseguró que seguirá denunciando lo que considera verdades incómodas, respaldado por periodistas que, en privado, le habrían expresado su desconcierto por el escándalo.

"Disculpas, cero. Yo, por todos los medios, voy a seguir diciéndote la verdad", cerró el diputado.