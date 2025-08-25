Cristina recibió al titular del gremio docente mundial y criticó a Milei

En su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una reunión con el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y la titular de CTERA, Sonia Alesso. Tras el encuentro, la exmandataria publicó un mensaje en sus redes sociales donde calificó la situación actual del país como una "catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado".

El encuentro se realizó en las oficinas de la exmandataria en la calle San José al 1111. La conversación giró en torno a los desafíos de la educación pública para recuperar su rol en la movilidad social ascendente y la conflictividad de la situación internacional.

/Inicio Código Embebido/

Ayer por la tarde me visitaron en San José 1111 David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo; y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de… pic.twitter.com/R75gB5wCs7 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2025

/Fin Código Embebido/

Encuentro con agenda educativa y crítica al Gobierno

La reunión con el máximo referente de la organización que agrupa a 32 millones de docentes en 173 países sirvió de marco para que la expresidenta sentara su postura sobre la actualidad nacional e internacional.

La reunión: Cristina Kirchner recibió a David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y a Sonia Alesso, titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

El eje educativo: El principal tema de la charla fue el rol de la educación pública como motor de la movilidad social ascendente.

La crítica a Milei: La expresidenta definió la gestión actual como una "catástrofe social" generada por las políticas del presidente Javier Milei.

Finalmente, Cristina Kirchner agradeció a Edwards "por la visita y por la solidaridad" en su mensaje.