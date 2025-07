Crisis energética en Argentina: experto critica la falta de acción del Estado

El investigador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Marcos Rebasa, fue contundente al expresar que el colapso del sistema energético es un hecho, y que el Estado se encuentra notoriamente ausente. Esta declaración se realizó en un contexto de cortes de gas que afectan a diversas regiones del país, consecuencia de una ola polar. Rebasa pintó un panorama sombrío al describir la situación energética de Argentina: proyectos vitales detenidos, empresas que no cumplen con sus responsabilidades y un Estado que “no controla, no planea ni interviene”.

“Lo que sucede era previsible”, afirmó en una charla con Splendid AM 990. “A todos nos consta que la demanda de gas se incrementa en invierno, al igual que la de electricidad en verano. Sin embargo, el Estado no presionó a las petroleras, quienes disminuyeron sus envíos por el Gasoducto Néstor Kirchner sin que nadie se preocupara. Las plantas compresoras permanecen fuera de servicio, las contratistas privadas no están bajo supervisión, y la obra pública está estancada debido a la falta de interés”, explicó.

Rebasa consideró que la situación actual es el producto de una “tormenta perfecta” en la que el Estado eligió ignorar su función. “Para colmo, en medio de esta crisis, se desregula el precio de la garrafa, el único recurso para muchos hogares humildes que carecen de gas por la red. Esto es una política delictiva”, agregó.

El impacto de la falta de financiación y el vacío de control por parte del Estado no solo afecta a los hogares, sino que también tiene repercusiones en la industria. Provincias como Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Juan y varias áreas del conurbano bonaerense enfrentan cortes de suministro, incluso en industrias con contratos interrumpibles. “Si la actividad industrial estuviera en su máximo, estaríamos en una situación crítica”, alertó Rebasa. Además, mencionó que el próximo verano podrían presentarse las mismas dificultades, pero en relación a la electricidad.

Asimismo, denunció la paralización de un proyecto fundamental: una línea de alta tensión financiada por China en el Gran Buenos Aires. “Se trataba de mil millones de dólares para evitar apagones masivos. La obra quedó en el aire y los privados no la ejecutaron. El próximo verano, prepárense”, advirtió.

Respecto a la reciente resolución judicial internacional que podría repercutir en el futuro de YPF, Rebasa fue enfático: “Es un hecho gravísimo, incluso más serio que lo que ocurrió con la Fragata Libertad. Estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía energética. Si el Gobierno se deja llevar por la tentación de negociar con el fondo buitre, Argentina estaría perdiendo su soberanía. No se puede ceder. El patrimonio nacional no se debe comprometer.”

El investigador también cuestionó el “relato de la exportación millonaria” de gas en contraste con la falta de suministro para los argentinos. “Contamos con Vaca Muerta, pero carecemos de gas para enfrentar el invierno. Es inconcebible. Intentan vendernos una ilusión de exportación mientras nuestros ciudadanos sufren el frío”, concluyó.

El daño ya está hecho. Y mientras el Estado continúe ausente, el futuro se vislumbra cada vez más sombrío,” cerró Rebasa.