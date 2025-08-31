En vivo

Política y Economía

Enviado Especial

Corrientes: el oficialista Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta; LLA, cuarta

Escrutadas el 18% de las mesas, el hermano del actual gobernador logra 52,5% de los votos. El peronista Martín Ascúa obtiene 20,16%; Ricardo Colombi, 16,68%; y el libertario Lisando Almirón, 8,85%. 

31/08/2025 | 22:52Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Pablo Valdés, el flamante gobernador electo.

FOTO: Juan Pablo Valdés y Martín Ascúa, los principales candidatos.

FOTO: Juan Pablo Valdés, Martín Ascúa y Lisandro Almirón, los principales candidatos.

FOTO: Gustavo Valdés, actual gobernador de Corrientes, tras emitir su sufragio.

FOTO: Lisandro Almirón, candidato a gobernador de Corrientes por LLA.

FOTO: Raúl "Tato" Romero Feris, polémico exgobernador de Corrientes.

 El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,5% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes, seguido por el peronista Martín “Tincho” Ascúa, que reunió el 20,16%, y el ex mandatario Ricardo Colombi, con el 16,68%, escrutadas el 18% de las mesas.

La Libertad Avanza (LLA), con el diputado Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en el cuarto lugar con el 8,85%, según el escrutinio provisorio, aunque la página que consignaba los resultados oficiales quedó desactivada de manera permanente.

De todos modos, quedó descartada la posibilidad de que hubiera segunda vuelta, que era el objetivo del peronismo para disputarle al frente radical la gobernación de la provincia.

Juan Pablo Valdés destacó que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y llamó a “trabajar juntos para el futuro”.

Po su parte, el mandatario saliente y senador provincial electo, Gustavo Valdés, pidió “trabajar en el diálogo” y destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas por sostener el “federalismo”.

Al hablar en el búnker del frente oficialista, el mandatario señaló: “Fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

Al búnker asistieron gobernadores aliados, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros dirigentes locales, como el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que integró la fórmula junto a Juan Pablo Valdés.

“Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, destacó, desde sus redes sociales, el espacio de Provincias Unidas al que pertenece el gobernador saliente, Gustavo Valdés.

Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

Uno de los primeros en felicitar a Juan Pablo Valdés fue el exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti.

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso, que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut, celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, destacó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

“Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte. Te deseo una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo. Felicito también a todos los correntinos que este domingo, con responsabilidad y compromiso cívico, acudieron a votar, fortaleciendo así la democracia argentina”, expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Por su parte, el gobernador jujeño, Carlos Sadir, señaló que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó, por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

También se manifestó el PRO, que destacó que “los correntinos ratificaron en las urnas el camino de desarrollo, modernización y transformación que inició Gustavo Valdés y que hoy tiene proyección de futuro con una gestión que sigue mirando hacia adelante”.

“Corrientes demuestra que con trabajo, convicción y equipo se puede construir una provincia que crece, se integra y lidera”, indicó el partido desde sus redes sociales.

Cadena 3 realizó una cobertura especial de los comicios correntinos con su enviado, Matías Arrieta. Además, la jornada electoral se pudo seguir en todas las plataformas de la radio.

