En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

"Chiqui" Tapia felicitó a Kicillof por el triunfo en Buenos Aires

El oficialismo bonaerense superó ampliamente a La Libertad Avanza por 14 puntos de diferencia.

07/09/2025 | 23:23Redacción Cadena 3

FOTO: En julio, Kicillof y Tapia firmaron un convenio para utilizar el estadio Único Diego Armando Maradona.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ´Chiqui´ Tapia, expresó en sus redes sociales las felicitaciones al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su triunfo en las elecciones legislativas.

Este domingo 7 de septiembre, los y las bonaerenses se abocaron a las urnas para una nueva elección legislativa que culminó con la contundente victoria del Frente Patria, la agrupación oficialista en Buenos Aires, con 14 puntos de diferencia ante su más inmediato opositor La Libertad Avanza, el partido del Presidente de la Nación, Javier Milei.

En medio de las felicitaciones de otros gobernadores y políticos, quién apareció para expresar su alegría por el triunfo de Kicillof fue el presidente de la AFA que publicó en Twitter: “En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas”.

“Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos” agregó el mandatario del ente madre del fútbol argentino.

Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.

Lectura rápida

¿Quién felicitó a Kicillof? El presidente de la AFA, Claudio ´Chiqui´ Tapia, felicitó al gobernador.

¿Qué resultado obtuvieron las elecciones? El oficialismo bonaerense ganó por 14 puntos de diferencia.

¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones? La elección legislativa se realizó el 7 de septiembre.

¿Qué partido opositor quedó en segundo lugar? La Libertad Avanza fue el segundo partido más votado.

¿Qué convenio firmaron Tapia y Kicillof? Firmaron un convenio para el uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho