Caruso Lombardi propuso construir una cárcel en el agua para 2.000 reclusos

Ricardo Caruso Lombardi, entrenador y candidato a legislador por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), anunció su intención de iniciar un proyecto para construir una cárcel flotante que albergue a 2.000 internos en el Río de la Plata, con la idea de minimizar el impacto en los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

En su participación en el programa "Tiempo de Policiales", Caruso Lombardi explicó: "Estamos asesorándonos con arquitectos para desarrollar esta propuesta, que nos permitirá tener una prisión en el agua, ubicada en la Costanera". Según indicó, esto generaría un penal de máxima seguridad que no incomodaría a los residentes, ya que quedaría a 500 metros de la playa y contaría con acceso para que los familiares puedan visitar a los internos.

El candidato subrayó que no hay necesidad de reirse de la propuesta, mencionando ejemplos de cárceles similares que existen en Alemania, Brasil y Colombia. "La base sería de cemento, no es un establecimiento flotante. Se podría construir en un área que no tiene utilidad”, detalló Caruso Lombardi.

En su discurso, se refirió a la percepción negativa de la construcción de prisiones en los barrios, como en Villa Devoto, y enfatizó que se debería evitar el hacinamiento en las comisarías. "No se pueden tener más de 10 personas en un lugar que tiene capacidad para 3, porque eso genera riesgos".

Además de su propuesta sobre las cárceles, manifestó la necesidad de prohibir la circulación de más de una persona en moto para reducir la incidencia de robos violentos perpetrados por motochorros. "No puedo creer que estas situaciones sigan ocurriendo y que no se tomen medidas al respecto".

Caruso Lombardi sugirió que, si un individuo es identificado como un criminal en las grabaciones de cámaras de seguridad, podría enfrentarse a una condena perpetua, mientras que aquellos involucrados en robos deberían recibir sanciones de 20 años. Además, planteó la importancia de modificar el Código Penal para proteger a los ciudadanos.

El candidato enfatizó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores, argumentando que las consecuencias de sus acciones deben ser severas. "La justicia debe actuar rápido y con firmeza, a delitos graves, penas de adulto", afirmó, comentando que es fundamental evitar que los menores escapen y repitan sus delitos.

Asimismo, Caruso Lombardi subrayó que votará leyes que beneficien a los ciudadanos independientemente de quién las presente, destacando su deseo de trabajar para el bien público y su rechazo a querer vivir del Estado. Aseguró tener la aceptación de la gente y propuso que si disculpa su imagen, y que de ser elegido, trabajará para mantener el respeto y la confianza de la sociedad.

En el ámbito de la seguridad, Caruso Lombardi instó a otorgar a los policías las herramientas necesarias para que puedan actuar correctamente. Explicó que todos los legisladores deben colaborar entre sí y aprobar iniciativas que impacten positivamente en la comunidad.

Entre sus propuestas, mencionó la necesidad de subsidiar a los clubes de barrio y exigir transparencia en el uso de esos fondos para garantizar la educación y formación adecuada de los jóvenes. La idea es que los niños cuenten con espacios seguros y estructurados en sus comunidades.

Finalmente, el candidato propuso la creación de leyes que faciliten la rápida expulsión de usurpadores de propiedades, así como la eliminación de impuestos, como el ABL para jubilados, para aliviar la carga sobre las personas mayores en la Ciudad. Concluyó que los ciudadanos buscan a alguien que los escuche y actué para mejorar la calidad de vida de todos.