Cámpora critica al fiscal Luciani por la detención de otro condenado en Vialidad

La referente kirchnerista Lucía Cámpora realizó duros cuestionamientos al fiscal Diego Luciani, etiquetándolo como “sorete triste”, debido a la situación del ex funcionario Nelson Periotti. Este último fue condenado en el caso Vialidad, al igual que la ex presidenta Cristina Kirchner, y se encuentra en detención en el penal de Ezeiza.

A través de sus redes sociales, Cámpora consideró que la detención de Periotti es “ilegal” y la vinculó a intenciones políticas. “Nelson Periotti está detenido ilegalmente en Ezeiza por el ensañamiento del sorete triste de Luciani”, escribió en su publicación, que incluía una fotografía en compañía de dirigentes que visitaron a Periotti en prisión.

La ex legisladora subrayó que el ex director de Vialidad Nacional, quien tiene 80 años, “cumple con todos los requisitos necesarios para acceder a la prisión domiciliaria”, pero se enfrenta a un tratamiento que lo mantiene en una cárcel común mientras aguarda informes médicos que definirán su situación.

“¿Por qué? Porque es peronista. Porque no traiciona a Cristina. Porque no negocia su lealtad. Porque no se quiebra”, afirmó la líder de La Cámpora.

Periotti, quien fue sentenciado a seis años de cárcel en 2022 junto a Fernández de Kirchner, vio su condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia este mes.