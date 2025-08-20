En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

San Martín (T) vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Bancor regresa al mercado de capitales con emisión de obligaciones negociables

El Banco de la Provincia de Córdoba, conocido como Bancor, vuelve al Mercado de Capitales tras ocho años, emitiendo obligaciones negociables por más de 33 millones de dólares, superando expectativas.

20/08/2025 | 21:48Redacción Cadena 3

FOTO: La entidad financiera vuelve al Mercado de Capitales.

El Banco de la Provincia de Córdoba, conocido como Bancor, realizó su regreso al Mercado de Capitales este miércoles, tras ocho años de ausencia. La entidad llevó a cabo la emisión de sus Obligaciones Negociables simples Clase I y Clase II, alcanzando un monto total superior a los 33 millones de dólares, un resultado que superó las expectativas iniciales de 20 millones de dólares y que evidenció la confianza del mercado en su solvencia.

Bancor asumió un papel fundamental en esta operación, actuando como emisor, organizador y colocador. La colocación contó con la colaboración de Becerra Bursátil, Dracma Investments, S&C Inversiones y Petrini Valores como agentes colocadores.

La Clase I, emitida en pesos, se estableció por un monto de $26.094.261.589, con una tasa variable de TAMAR más 3%, a un plazo de 12 meses. Esta clase contempló el pago de intereses trimestrales y la amortización íntegra al vencimiento. Por su parte, la Clase II se emitió en dólares por un monto de U$S 13.294.312, ofreciendo una tasa fija del 6,75% a un plazo también de 12 meses, con las mismas condiciones de pago de intereses trimestrales y amortización al vencimiento. La emisión se integrará el 22 de agosto de 2025.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El regreso de Bancor al Mercado de Capitales se considera un hito estratégico para la entidad, así como una oportunidad confiable para sus clientes e inversores. Con estas colocaciones, el banco reafirmó su presencia y solidez en la estructuración de alternativas de inversión competitivas.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho