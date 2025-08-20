Bancor regresa al mercado de capitales con emisión de obligaciones negociables

El Banco de la Provincia de Córdoba, conocido como Bancor, realizó su regreso al Mercado de Capitales este miércoles, tras ocho años de ausencia. La entidad llevó a cabo la emisión de sus Obligaciones Negociables simples Clase I y Clase II, alcanzando un monto total superior a los 33 millones de dólares, un resultado que superó las expectativas iniciales de 20 millones de dólares y que evidenció la confianza del mercado en su solvencia.

Bancor asumió un papel fundamental en esta operación, actuando como emisor, organizador y colocador. La colocación contó con la colaboración de Becerra Bursátil, Dracma Investments, S&C Inversiones y Petrini Valores como agentes colocadores.

La Clase I, emitida en pesos, se estableció por un monto de $26.094.261.589, con una tasa variable de TAMAR más 3%, a un plazo de 12 meses. Esta clase contempló el pago de intereses trimestrales y la amortización íntegra al vencimiento. Por su parte, la Clase II se emitió en dólares por un monto de U$S 13.294.312, ofreciendo una tasa fija del 6,75% a un plazo también de 12 meses, con las mismas condiciones de pago de intereses trimestrales y amortización al vencimiento. La emisión se integrará el 22 de agosto de 2025.

El regreso de Bancor al Mercado de Capitales se considera un hito estratégico para la entidad, así como una oportunidad confiable para sus clientes e inversores. Con estas colocaciones, el banco reafirmó su presencia y solidez en la estructuración de alternativas de inversión competitivas.