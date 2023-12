Baja el dólar "blue"

El dólar blue cotiza este jueves a $985 vendedor, con una caída de $10 con relación a la jornada anterior, luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

El valor del dólar oficial registra un ligero avance y se ubica en $824, con lo cual la brecha es de alrededor del 18%.

Con estos valores, el dólar para gastos en moneda extranjera con tarjeta vale es ahora de $1.318,40.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 803,70.

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP sube a $ 963,91 y el Contado con Liquidación (CCL) opera e el mismo sentido, a $945,38.

El Banco Central compró el miércoles US$ 171 millones y el nivel de reservas brutas quedó en US$ 22.757 millones, tras el ingreso de unos US$ 960 millones provenientes de la CAF que se usarán para pagarle este jueves al FMI.

