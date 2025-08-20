Así se festejó el rechazo al veto de emergencia en discapacidad
Con 172 votos afirmativos y 73 en contra, el Congreso revirtió el veto de Milei. La decisión fue celebrada en las afueras del Congreso.
20/08/2025 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: Celebraciones en las afueras del Congreso. (Captura)
La mega sesión convocada por la oposición este miércoles arrancó con un golpe político de alto impacto para el Gobierno: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La oposición reunió 172 votos afirmativos, frente a los 73 rechazos de libertarios y aliados, además de 2 abstenciones.
/Inicio Código Embebido/
Puja por los recursos. Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de emergencia en Discapacidad
Con 172 votos afirmativos y 73 en contra, el Congreso revirtió el veto de Milei. Ahora se debate el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.
/Fin Código Embebido/
Las afueras del Congreso estuvieron ocupadas por Activistas, familiares y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad que se manifestaban y esperaban con ansías la decisión.
Con una vigilia, que comenzó en la noche del martes, decenas de manifestantes y organizaciones civiles se concentraban en el centro porteño para apoyar a la legislación de emergencia en discapacidad y aguardando por la resolución de la Cámara baja.
Al momento de enterarse de la decisión de la Cámara de Diputados, familias y activistas celebraron en las afueras del Congreso.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
La ley actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Lectura rápida
¿Qué se votó en la sesión? Se votó el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
¿Quiénes convocaron la sesión? La sesión fue convocada por la oposición.
¿Cuándo ocurrió la sesión? La sesión tuvo lugar este miércoles.
¿Dónde se llevó a cabo la manifestación? La manifestación se llevó a cabo en las afueras del Congreso.
¿Por qué es importante esta ley? La ley actualiza los aranceles de prestaciones vinculadas a la discapacidad y crea una pensión no contributiva.