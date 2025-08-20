Así se festejó el rechazo al veto de emergencia en discapacidad

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles arrancó con un golpe político de alto impacto para el Gobierno: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La oposición reunió 172 votos afirmativos, frente a los 73 rechazos de libertarios y aliados, además de 2 abstenciones.

Las afueras del Congreso estuvieron ocupadas por Activistas, familiares y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad que se manifestaban y esperaban con ansías la decisión.

Con una vigilia, que comenzó en la noche del martes, decenas de manifestantes y organizaciones civiles se concentraban en el centro porteño para apoyar a la legislación de emergencia en discapacidad y aguardando por la resolución de la Cámara baja.

Al momento de enterarse de la decisión de la Cámara de Diputados, familias y activistas celebraron en las afueras del Congreso.

La ley actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.