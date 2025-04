Asesor de Milei dijo que Argentina desarrollará IA sin regulaciones

FOTO: Asesor de Milei: Argentina desarrollará IA sin regulaciones, "no importan"

El jefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel, confirmó hoy que la Argentina busca desarrollar la industria de la inteligencia artificial sin regulaciones, al considerar que esos controles "son un tiro en los pies" para las inversiones.

"No vamos a ser lideres globales en IA, pero sí podemos ser un hub de IA, tener centros de datos. Si encima ponemos regulaciones, lo que hacen es que vengan menos inversiones cuando necesitamos que vengan en algo que tiene alto valor agregado. No queremos tiros en los pies con regulaciones que no le importan a nadie", sostuvo Reidel al brindar una charla en encuentro organizado por el Rotary Club en un hotel del centro porteño.

Además, el funcionario destacó la oportunidad del país para convertirse en exportador de energía nuclear.

"Podemos ser el primer país con capacidad de producir de forma masiva la energía que todo el mundo quiere", señaló el jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente.

Una hora después de esta charla, Reidel, quien está a cargo del Plan Nuclear Argentino, asumió la presidencia de Nucleoeléctrica S.A., la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, una de las que está sujeta a privatización, de acuerdo a La Ley Bases.

"Vamos a exportar reactores y luego venderles el combustible.

Es como el modelo Gillete, que te vende la maquinita (de afeitar) y después son los repuestos que te los cobran caro. El combustible es lo que sería el repuesto Gillete", detalló.

Y agregó que si bien "parece joda, la verdad es que Argentina se puede convertir en potencia nuclear global vendiendo el material que requiere el mundo. Esta es la fase uno y dos del Plan Nuclear", subrayó.

Al respecto, señaló que el "mayor cambio tecnológico de la historia es la Inteligencia Artificial", la cual "demanda tanta energía que en el mundo no existe".

"Necesita de energía limpia y estable. Y la nuclear es la que combina estas cosas. Y tres países están a la vanguardia de la energía nuclear: Rusia, China y Argentina. El país cambia para siempre cuando nos convirtamos en potencia nuclear", continuó.

Por último, señaló que la fase 3 del Plan Nuclear será cuando comiencen a llegar las inversiones y las empresas mirarán al país como un lugar seguro para establecer sus data centers.

El año pasado, Milei se reunió en Estados Unidos con Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, con quien conversó sobre las oportunidades de desarrollos en inteligencia artificial libre de regulaciones restrictivas, en momentos en que la Unión Europea avanza en la limitación de esa nueva tecnología en función del riesgo que puede generar.