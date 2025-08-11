Argentina, el destino más caro para volar a Miami desde la región

FOTO: Llegar a Miami, un sueño que desde Argentina es más caro.

Un informe especial elaborado por la Fundación Ecosur y la Bolsa de Comercio de Córdoba arroja luz sobre el costo de los vuelos directos de ida y vuelta a Miami desde cinco ciudades clave de la región: Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo, Lima y Bogotá.

Los resultados son contundentes: Argentina exhibe los pasajes aéreos internacionales más caros en dólares.

Según el estudio, un vuelo directo desde Buenos Aires a Miami alcanza los 1.123 dólares, lo que representa casi el triple del costo que se observa desde Bogotá (384 dólares).

Aunque la mayor distancia geográfica de Buenos Aires a Miami podría influir en estas diferencias, el análisis más profundo se revela al considerar el precio por milla recorrida.

En este sentido, Colombia y Argentina comparten los valores más altos por milla para volar a Miami, con 0,127 dólar por milla en ambos casos.

Sin embargo, el informe detalla que Bogotá encabeza ligeramente el ranking con 0,1271 dólar por milla, mientras que Argentina le sigue muy de cerca con 0,1270 dólar por milla.

En contraste, Chile se posiciona como el país con el pasaje más barato por milla (0,055), seguido por Brasil (0,065) y Perú (0,086).

El análisis de la estructura de costos revela que, si bien los impuestos y tasas locales en Argentina (0,048 dólar por milla) se encuentran por debajo de los de Colombia (0,058), Argentina lidera en la tarifa base por milla, con 0,079.

Esta cifra es significativamente superior a la de Colombia (0,069), Brasil (0,055), Perú (0,046) y Chile (0,042).

En cuanto a la participación de los impuestos en el precio final, en Argentina estos representan el 38% del valor del pasaje, siendo el tercer porcentaje más alto entre los países relevados.

Perú presenta la mayor incidencia impositiva (46%), mientras que Brasil destaca con la menor carga tributaria relativa (16%).

La alta participación de la tarifa aérea en el precio final desde Argentina, junto con su elevado costo en dólares por milla, se atribuye a restricciones microeconómicas en el sector.

Factores como la estructura de costos del operador, la baja competencia, las barreras regulatorias y los costos internos elevan el costo base de operar desde el país.

Para la elaboración de este informe, se compararon precios de vuelos directos de ida y vuelta a Miami, seleccionando la última semana de octubre por ser un período de baja estacionalidad.

Los precios se relevaron entre el 28 y 30 de julio de 2025 en buscadores de vuelos como Kayak, Despegar y Expedia, utilizando la función de cambio de país para acceder a las versiones locales de cada sitio.

Los datos fueron convertidos a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio oficial de cada país.

La fuente principal de los datos para los precios fue Kayak, y para las tasas de cambio, los bancos centrales de cada país.