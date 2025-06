Aníbal Fernández criticó la condena de Cristina y cuestionó al gobierno de Milei

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández se expresó enérgicamente respecto a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, así como también sobre el contexto político actual y lo que considera una violación por parte del gobierno de Javier Milei a los derechos civiles. "La condena a Cristina es una locura. Tienen que liberarla porque lo que hicieron es un horror. No se puede juzgar dos veces a una persona por la misma cosa", afirmó, invocando el principio de "non bis in ídem". Además, anticipó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará, afirmando que "no se han respetado garantías que son sublimes en el mundo".

En una entrevista con Splendid AM 990, Aníbal Agregó que esta situación es una "locura que los argentinos evaluarán cuando llegue el informe vinculante del tribunal internacional". A su vez, subrayó que Cristina "cumplió con la ley como cualquier ciudadano" al notificarse y presentarse, pero advirtió que lo que buscan es amedrentar.

El exfuncionario también dirigió duras críticas hacia el gobierno de Javier Milei. "El presidente dice porquerías como que los padres tienen derecho a no cuidar a sus hijos, como si dejar morir a los niños fuera una opción. A los viejos no se les pega, a los viejos se los cuida", señaló, reprochando la falta de recursos para hospitales como el Garrahan. Recordó su gestión en la que colaboró con Prefectura para destinar tonelas de chatarra al hospital pediátrico, como un ejemplo de cómo el Estado debe actuar sin depender de la caridad.

Sobre el reciente decreto 383/24, que permite a las fuerzas federales revisar redes sociales y detener personas sin orden judicial, Fernández lo consideró "impresentable" y lo comparó con prácticas de la dictadura. "Ese decreto no tiene razón de ser, es un intento de intimidación", dijo, advirtiendo que ya se han visto casos de detenciones arbitrarias.

Respecto al panorama interno del peronismo, enfatizó la necesidad de unidad y dejar de lado las internas. "Las diferencias no me preocupan, pero necesitamos listas que incluyan la participación de todos", indicó, reafirmando que sin unión no se puede enfrentar la visión catastrófica que representa Milei. "El peronismo debe organizarse, con los mejores, con capacidad y compromiso", sumó.

Finalmente, destacó el rol central de Cristina Fernández en el ámbito nacional, a pesar de las adversidades judiciales. "Cristina está marcando la agenda. Hizo 7 u 8 puntos en rating con una transmisión por cable, mientras el presidente apenas llegó a 3 en la televisión pública", concluyó, subrayando que esto refleja su liderazgo. Según Fernández, los tiempos venideros demandarán fortaleza política, defensa de las garantías constitucionales y la reconstrucción de un país que promueva la producción, soberanía y justicia social. "Lo que está haciendo este gobierno es destruir lo que importa para los argentinos. No entienden nada, y lo peor es que ni les importa", sentenció.