ANDIS: Cerimedo reveló que Spagnuolo le habría contado a Milei sobre las coimas

Fernando Cerimedo, ex estratega comunicacional de Javier Milei, declaró ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su testimonio, reveló que el ex director del organismo, Diego Spagnuolo, le habría contado directamente al presidente sobre el esquema irregular.

Cerimedo aseguró que Spagnuolo “siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban” y relató cómo le describió los primeros contactos con la droguería Suizo Argentina, vinculada a los hermanos Kovalivker. “Al día siguiente, me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud, no le habían dejado poner a nadie de su confianza. Esta persona era (Daniel) Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo”, relató.

El ex asesor agregó que Spagnuolo le detalló reuniones con laboratorios a principios de 2024: “En enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías —sin que me diga cuál— le dijo que los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’".

Cerimedo afirmó que Spagnuolo vinculaba esta operatoria a un actor político de peso: “Esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem. También hace referencia a que esta droguería le cuenta que este esquema del 5 funcionaba desde la época de Pablo Atchabahian.”

Los encuentros con Milei

Según su declaración, Spagnuolo llegó a transmitir estas quejas y denuncias directamente al presidente: “Esa misma semana me llama para quejarse de que no iban a aumentar el sueldo a funcionarios. Le pidió a Javier Milei para hablar de nuevo, y ahí Javier lo invita, dos semanas después, un domingo, a Olivos. No me habló más del tema hasta el lunes siguiente, en junio del 2024. Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me dice que esto ya se lo había contado a Pettovello.”

El testigo también hizo referencia a tensiones posteriores con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el entorno de los Menem. “Sale una nota en Página/12 con el tema de la Suizo y sus vínculos con los Menem. Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello porque él creía que ella operó esa nota. Y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces le pregunté: ‘¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes.”

El quiebre en la relación política

Cerimedo señaló que, tras este episodio, Lule Menem lo “bajó” de la lista de invitados a la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. Además, aseguró que un asesor de Karina Milei lo increpó por las notas periodísticas que vinculaban a Suizo con los Menem.

El ex asesor relató que Spagnuolo continuaba quejándose de su rol en la ANDIS: “Siempre fueron las mismas quejas al poco dinero que ganaba y que le hacían firmar cosas de las cuales no se quedaba con ninguna. Spagnuolo se quejaba que había problemas en prestaciones y centros de día, no solo en medicamentos, y que le mencionaron que había vuelto a tocar puertas la gente de Pablo Atchabahian, y que esto también se lo contó a Javier Milei.”

La declaración se conoció este jueves, tras levantarse el secreto de sumario en la causa que investiga presuntas maniobras de sobornos vinculadas a la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.