Allanan a Spagnuolo y encuentran más de US$ 260 mil en una casa de Nordelta
La Justicia dispuso más de 15 allanamientos en el marco de una investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la droguería Suizo Argentina se incautaron 15 cajas con documentos.
22/08/2025 | 14:59Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Spagnuolo y Javier Milei
Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía de la Ciudad llevó a cabo más de 15 allanamientos durante la madrugada y la mañana de este viernes, en el contexto de una causa que indaga una supuesta red de coimas en la ANDIS, desencadenada por audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo.
El hallazgo más relevante tuvo lugar en una vivienda del barrio La Isla, en Nordelta, donde se secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo.
En otra casa del barrio El Golf, también en Nordelta, no había ocupantes, por lo que se dejó una consigna policial.
Allanamientos en la ANDIS y la droguería Suizo Argentina
Los operativos, bajo secreto de sumario, se centraron en los domicilios y lugares de trabajo de Diego Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Eduardo Kovalivker.
Sede de ANDIS: En la calle Ramsay al 2200, se confiscaron solicitudes de pago y el registro de una transferencia a Suizo Argentina por más de $10.800 millones.
Droguería Suizo Argentina: En la calle Monroe al 800, se incautaron 15 cajas con documentación y un pendrive relevantes para la investigación.
Otros domicilios: Los procedimientos incluyeron varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y se extendieron hasta el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, durante la mañana.
La causa, que investiga posibles delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita, continúa con el análisis del material secuestrado, y se esperan nuevas medidas en las próximas horas.
