Allanan a Spagnuolo y encuentran más de US$ 260 mil en una casa de Nordelta

Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía de la Ciudad llevó a cabo más de 15 allanamientos durante la madrugada y la mañana de este viernes, en el contexto de una causa que indaga una supuesta red de coimas en la ANDIS, desencadenada por audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo.

El hallazgo más relevante tuvo lugar en una vivienda del barrio La Isla, en Nordelta, donde se secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo.

En otra casa del barrio El Golf, también en Nordelta, no había ocupantes, por lo que se dejó una consigna policial.

Allanamientos en la ANDIS y la droguería Suizo Argentina

Los operativos, bajo secreto de sumario, se centraron en los domicilios y lugares de trabajo de Diego Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Eduardo Kovalivker.

Sede de ANDIS: En la calle Ramsay al 2200, se confiscaron solicitudes de pago y el registro de una transferencia a Suizo Argentina por más de $10.800 millones.

Droguería Suizo Argentina: En la calle Monroe al 800, se incautaron 15 cajas con documentación y un pendrive relevantes para la investigación.

Otros domicilios: Los procedimientos incluyeron varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y se extendieron hasta el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, durante la mañana.

La causa, que investiga posibles delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita, continúa con el análisis del material secuestrado, y se esperan nuevas medidas en las próximas horas.