Alberto Fernández pidió ante Georgieva cambiar los estatutos del FMI

El presidente Alberto Fernández pidió este martes "cambiar los estatutos del Fondo Monetario Internacional" (FMI) y dijo que "hay que dejar de preocuparse y hacer lo que hay que hacer para que no haya pobres" en el mundo.

Al participar del foro "Hacia una Arquitectura Financiera Internacional Justa" que encabezó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ante la presencia de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el jefe de Estado argentino criticó la "falta de alternativas" que ese organismo de crédito les da a países sobre endeudados como Argentina.

"Cuando buscamos en el FMI las alternativas son pocas. A pesar de la crisis climática, no hubo una quita, porque el Fondo lo tiene prohibido en sus estatutos, nos siguen tratando como si la Argentina estuviera plena, y no está", reflexionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fernández recordó a los mandatarios presentes que la deuda con el FMI fue tomada "irresponsablemente" por la administración de Mauricio Macri y que el organismo otorgó el préstamo "para ayudar a un partido político", en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).

Además subrayó que "los intereses de la deuda crecen a la par de las tasas de la FED de los Estados Unidos, que lo hace para contener la inflación interna, pero eso me repercute a Argentina como deudora del Fondo".

Retomando una crítica que ha realizado desde hace años, el titular del Ejecutivo dijo que los "Derechos Especiales de Giro para que queden en bolsillos de los que no necesitan, no tiene sentido" y pidió que se enfoquen en los países de Renta Media que "concentran el 60% de los pobres del mundo y están en un limbo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Solo en Manhattan se usa más electricidad que en África, si no nos avergüenza ese dato, no discutamos más. El mundo es profundamente injusto, dejen de preocuparse y hagan lo que hay que hacer para que no haya pobres", disparó.

Fernández finalizó alertando sobre la intervención de los fondos de inversión en alimentos: "Se especula con esos precios y eso es especular con el hambre de la humanidad".