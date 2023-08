Subsidios a la energía: el regreso

Adrián Simioni

Las medidas tomadas anoche por el gobierno para tratar de frenar la estampida de la nafta y el gasoil encierran varias curiosidades.

Una, a la que no se le prestó mucha atención, es que el acuerdo rige sólo por dos meses y medio, de acá al 31 de octubre. Todo cada vez más corto. Y Massa dijo que era así “porque no habrá más aumento en el tipo de cambio y seguirá siendo de 350 pesos por dólar hasta el 31 de octubre”. ¿Después del 31 viene otra devaluación oficial?

La otra es que ahora no es que no hay aumentos sino que aparte de los aumentos los pagaremos sin notarlo. Massa lo que hizo fue limitar el aumento de los combustibles líquidos al 12,5%, lo que de por sí no es poco. A eso lo pagaremos directamente.

Pero las refinadoras, además de cobrar más, tendrán otro beneficio. Las petroleras que les venden el crudo se lo venderán a 4 dólares menos el barril. ¿Qué les da Massa a su vez a las petroleras para que acepten menos? Dos cosas: por un lado no les cobrará retenciones sobre el petróleo que exportan de acá hasta marzo. Se las va a tener que arreglar otro gobierno para cobrar esas retenciones en forma retroactiva.

Además, las petroleras, a diferencia del resto de los mortales, van a poder disponer libremente de 400 millones de dólares que van a poder comprarle al Banco Central al tipo de cambio oficial, es decir, a 350 pesos, es decir, a valor subsidiado.

O sea, Massa no contuvo nada el precio de los combustibles: le concede a la industria subsidios que no tenía, algo que conspira contra el equilibrio fiscal y contra la posibilidad de contener la inflación.

