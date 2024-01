FOTO: Si Milei no manda más dinero, las menos liadas serán Córdoba, Mendoza y Santa Fe

Adrián Simioni

Una mayoría amplia y plural de gobernadores, diputados, senadores y jueces le están mareando la perdiz al presidente Javier Milei. Con la excusa de las formas y el purismo legal, los pedidos de “debatir”, los consejos para desglosar la ley ómnibus para “analizar mejor” cada tema y las cautelares de jueces K, le van anulando cada reforma. Y todo lo que proponen es para agravar las cosas con con más gasto público y más déficit. El negocio típico de todos los que viven del Estado. No la ven.

El problema es que todos estos irresponsables nos están obligando a bailar sobre el Titanic. Argentina viene de un déficit fiscal de más de 6 puntos del PBI el año pasado, pero además sin chance de pedirle prestado a nadie y con una emisión de pesos sin respaldo que ya llevó la megainflación al 25% mensual. ¿Qué parte de la palabra “emergencia” no entienden? ¿Tiene que haber una híper para que entiendan? ¿O lo están haciendo a propósito para que el gobierno de Milei se incendie?

De ahí que Milei haya estallado de furia y en una reunión con ministros haya advertido a los gobernadores que, si no lo ayudan a juntar los votos en el Cogreso, los va “a dejar sin un peso”, los va “a fundir a todos”. El ministro Luis Caputo ya lo había advertido en un tuit el día anterior.

Ahora las carmelitas descalzas de la política argentina salieron a horrorizarse por la amenaza. Deberían googlear -por ejemplo- en los diarios de julio de 2014, cuando los diarios le atribuían a Cristina Fernández haber dicho que iba a “ahogar a las provincias si no votaban la ley Galuccio” sobre el sector petrolero. Milei no inventó nada.

Si la amenaza de Milei se llegara a cumplir, no todas las provincias recibirían el mismo golpe. La Nación no puede incumplir la ley de coparticipación, que es de reparto automático. El recorte se haría sobre las llamadas partidas discrecionales que la Nación. Un informe de Ieral las identifica: el incentivo docente, el fondo del conurbano, los ATN, los aportes a las cajas previsionales no transferidas, las de asistencia financiera y algunas otras.

Son partidas que se pueden manipular con mayor margen o dejar que sean licuadas por la inflación sin actualizarlas.

Si Milei corta todo eso, las más perjudicadas serán, obviamente, las provincias que hasta hoy se quedaban con la mayor parte de la torta de esos fondos más o menos arbitrarios, que iban sobre todo a los amigos. Sobresalen ahí La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Catamarca y Formosa. Todas K. El año pasado recibieron entre 188 mil y 72 mil pesos por habitante. La Buenos Aires de Kicillof está en el medio: 47 mil por habitante –aunqe si se sumara el océano de dinero que vuelca la Nación en el Amba en subsidios la cifra es mucho mayor-.

En cambio, al fondo de la tabla están las de siempre: Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que recibieron apenas entre 23 mil y 16 mil pesos por habitante el año pasado. Por cada riojano, La Rioja recibió 11 veces más plata que Córdoba por cada cordobés cordobés. De manera que, si Milei recorta estos fondos para disciplinar a gobernadores, el golpe en La Rioja sería muy superior al de Córdoba, sencillamente porque La Rioja recibe mucho más y es más dependiente. Ricardo Quintela tiene que poner las barbas en remojo mucho más que Pullaro, Cornejo o Llaryora.