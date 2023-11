Secretaría de Comercio, ¡afuera!: nadie la va a extrañar

Adrián Simioni

Javier Milei puede decir con sencillez cosas obvias que, en la Argentina, parecen blasfemias. Les dice a los gobernadores que, si no tienen para pagar sueldos públicos, que se las rebusquen, que él no va a seguir imprimiendo dinero para que las provincias sigan manteniendo aparatos políticos de ñoquis en perjuicio de las personas que trabajan de verdad. Que nadie se haya animado a decir esa verdad de sentido común antes, es lo que debería asombrar.

Lo mismo pasa con el anuncio de Milei de que va a eliminar la Secretaría de Comercio Interior. En buena hora. En su sitio de internet, los objetivos de la Secretaría están todos encabezados por esos verbos indefinibles de la burocracia: articular, evaluar, supervisar, “entender en” tal cosa, promover. Nada concreto.

En lo concreto, lo que sí ha hecho la Secretaría ha sido perjudicial, sobre todo con las payasadas de los controles de precios para frenar la inflación, un fracaso de punta a punta.

En todo caso, todo eso para lo único que sirvió fue para:

• Impedir la competencia, que es exactamente lo contrario del objetivo de promover la competencia que dice tener la Secretaría. En efecto, no hay nada menos competitivo que fijarles el mismo precio del dulce de leche o de los fideos o del café a todos los comercios. Absurdo.

• Violar la Constitución. En efecto la Secretaría, para forzar a los supermercados a aceptar los precios fijos, les ofrecía por ejemplo acceso a dólares para importar. Eso es una extorsión (y una fuente de corrupción) y viola la libertad de comercio, de trabajo ¿Y los que no aceptaban, por qué no podían importar, con qué derecho?

• Eliminar la competencia democrática. Esto intentan: Massa o el gobernante de turno imprime dinero para repartirlo entre sus votantes y ganar elecciones. Eso genera inflación. Entonces para que no se note la inflación y ellos no pierdan votos, usan zanahorias como el acceso al dólar o garrotes como la amenaza de mandarle Afip para obligar a las empresas a militar por el gobernante a través de no subir sus precios.

• Violentar el federalismo y la igualdad de los ciudadanos. En el mejor de los casos, cuando los controles de precios tuvieron alguna efectividad momentánea, la tuvieron en el AMBA, Capital Federal y algo del conurbano, dado que la secretaría concentró allí su escasa capacidad para la utopía de controlar todo.

Por último, puede haber aspectos del comercio en los que el Estado deba meterse. Pero a la mayoría los cubren una multiplicidad de otras reparticiones. Por ejemplo, para defender la competencia está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Para la Defensa del Consumidor todas las provincias tienen esa área e incluso todos los municipios grandes. Para cuestiones bromatológicas están la Anmat, el Senasa y centenares de municipios en todo el país. Sólo por dar un ejemplo.

En efecto, si en verdad se cierra la Secretaría (se cancelan sus contratos, se ahorran esos salarios, etc.) no nos perderemos mucho. No es tanto lo que nos vamos a ahorrar: casi 10 mil millones de pesos tiene en el presupuesto. Eso no es lo mejor. Lo mejor es todo el daño que va a dejar de provocar.

