Aguinaldos: Massa, Llaryora, Schiaretti y la injusticia demagógica

Adrián Simioni

El miércoles, el establishment político argentino rompió todos los límites del cinismo y la caradurez. La mayoría de los gobernadores, en funciones y por asumir, se reunieron con Sergio Massa para reclamarle plata para poder pagar sueldos y aguinaldos de empleados públicos.

Muchos son los mismos gobernadores que hicieron campaña por Massa y lo aplaudieron cuando prácticamente eliminó Ganancias y rebajó el IVA, dos impuestos coparticipables, por lo que esa recaudación dejó de ir a las provincias. Ahora exigen una compensación.

Massa no tuvo problema. Les mandará 230 mil millones de pesos para los sueldos. Pero ¿de dónde van a salir esos 230 mil millones? De más emisión de pesos sin respaldo, es decir de más inflación, de más impuesto inflacionario.

O sea que Massa y los gobernadores beneficiaron a los asalariados ricos. Y ahora cubrirán el bache con más impuesto inflacionario, que pagarán más que nadie los pobres, los desempleados, los que están en negro, los que hacen changas, los profesionales que viven de lo que pueden cobrar a sus clientes, los almaceneros de barrio, los remiseros. Todo en nombre del progresismo. La CGT festejó con una “marcha de la alegría”.

Es atroz la liviandad de esta manga de irresponsables. Massa les dice “ah, sí, fue una broma para Tinelli”. Ahí imprimo los pesos y se los mando. Que paguen los miserables.

Las empresas privadas, los comerciantes de la peatonal que tienen que pagar también aguinaldos ¿por qué no tienen el mismo derecho a que Massa les mande pesos recién salidos de la maquinita? ¿Por qué ellos van a tener que poner de la suya y Massa y los gobernadores no?

Se nos ríen en la cara, además, porque será otro ajuste más de los trabajadores privados para beneficiar a los empleados públicos. ¿Por qué? Bueno, porque los salarios más altos, que más podían estar alcanzados por Ganancias en proporción, están en el Estado.

Pongamos el ejemplo de Córdoba: Epec, los judiciales, los municipales de la capital, tienen los salarios más altos de toda la provincia. Ellos dejaron de pagar Ganancias en mayor proporción que los empleados privados.

Ahora, la Provincia de Córdoba y la Muni recibirán los pesos inflacionarios de Massa para pagar el aguinaldo de los estatales. Y a la inflación la sufrirán los empleados privados que no han tenido ni por lejos los aumentos de los estatales y que en muchos casos no cobran aguinaldos, lo cobran en cuotas o cobran aguinaldos muy inferiores.

La política argentina y el Estado argentino son una máquina fuera de control que no puede parar de estafarnos. Y siguen.

No todos son iguales. En TN, Martín Llaryora, se sumó al reclamo de los gobernadores y, aunque dijo que la medida de Massa había sido un error, insistió en decir que “Ganancias es un muy mal impuesto, el trabajo no debe pagar Ganancias”. Se plegó a la demagogia.

Muy distinto a Juan Schiaretti, que el 23 de septiembre, cuando Massa les regaló Ganancias a los ricos para perjudicar ahora a los pobres, dijo: “Es un mamarracho. El que es asalariado no pagará este impuesto a los ingresos, pero el que trabaja por cuenta propia si lo pagará. No la vi en ningún lugar del mundo”. Porque Ganancias no sólo es un buen impuesto. Es el mejor. Anímese a decirlo, Llaryora.

Son dos formas opuestas de pararse ante el mundo. Una es demagógica y alimenta la inflación. La otra es justa y es antiinflacionaria. Recordemos todo esto. Si Milei empieza su gestión recortando el gasto público y, fuerza a los gobernadores a afrontar sus propios desastres, recordémoslo. Será porque, por primera vez, el sector estatal empezará a hacer su ajuste y dejarán de hacerlo los mismos de siempre.

