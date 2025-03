Por Adrián Simioni

¿Para qué se van a usar los dólares del FMI? Este acuerdo, cuyo monto permanece indeterminado, presenta una tasa de interés más baja que los préstamos previos del organismo.

Sin embargo, deja un mar de interrogantes sobre su aplicación. En este sentido, ¿debe el Congreso permitir este acuerdo? La Cámara de Diputados sancionó y otorgó al Gobierno la validez necesaria para avanzar.

Así, el Gobierno cuenta con el permiso para acceder a estos fondos, aunque este debate resulta un tanto superficial. Todos los días, tanto el Banco Central como cualquier gobierno, realizan transacciones financieras y emiten bonos en diversas monedas. Este proceder está contemplado en los presupuestos, y es una práctica común.

Tomemos como ejemplo la situación del gobernador Martín Llaryora en Córdoba, quien busca un préstamo de 450 millones de dólares para obras de infraestructura. Este dinero es fungible, ya que también enfrenta vencimientos de deuda por el mismo monto.

La lógica es clara: si se obtiene financiamiento para obras, se puede renovar la deuda con mayor tranquilidad. Llaryora, como muchos otros, no necesita negociar este préstamo con los legisladores de la Unicameral provincial, ya que tiene el permiso para hacerlo. Pero, ¿Qué pasará con esos fondos? ¿Se utilizarán de manera eficiente?

La oposición en el Congreso planteó una crítica válida: se le está firmando un cheque en blanco al FMI. Sin embargo, es importante recordar que el Gobierno estuvo pidiendo prestado de diversas fuentes de manera continua. Desde una perspectiva legal, el Gobierno cambiará un acreedor por otro.

Durante años, se vaciaron las reservas de dólares del Banco Central, tomando fondos y dejando pagarés que no respaldan el dinero en circulación. Esta deuda, en realidad, recae sobre la sociedad, ya que el Banco Central se queda sin recursos para garantizar nuestro dinero. Ahora, el Gobierno pasará a deberle al FMI, pero muchos se preguntan si esto realmente representa un cambio significativo.

Un argumento que circuló es que el Gobierno simplemente está reemplazando una deuda por otra. Imaginemos que uno tiene una deuda con un familiar y luego busca financiamiento en un banco para saldar esa deuda. Si no se tenía la intención de pagar al familiar, la deuda sigue existiendo. Este es el dilema: el Gobierno parece haber olvidado la necesidad de cumplir con sus obligaciones. En las manifestaciones de esta semana, se observó a representantes de partidos estatales y sindicatos rechazando esta situación, lo que refleja el descontento generalizado.

Entonces, ¿Qué hará el Banco Central con esos dólares? Existe el temor de que los venda a un precio artificialmente bajo para evitar una devaluación antes de las elecciones. Sin embargo, el FMI tiene mecanismos para impedir esto, como desembolsos en cuotas que dependen de la acumulación de reservas.

Si el Banco Central demuestra que no está acumulando reservas, el FMI puede frenar esos desembolsos. Esto lleva a cuestionar la necesidad de obtener estos dólares: si no se utilizarán para estabilizar el tipo de cambio, ¿Cuál es su propósito?

Los dólares del FMI podrían ser útiles en otros aspectos. Actualmente, el Gobierno debe comprar dólares al Banco Central para cubrir los vencimientos de su deuda, utilizando los fondos que el Central obtiene de las exportaciones. Esto limita la capacidad del Banco Central para acumular reservas.

Sin embargo, si los dólares del FMI ingresan al Central, podrían coincidir con los vencimientos de deuda, permitiendo al Gobierno mantener su flujo de caja. Esto, a su vez, podría liberar al Central para realizar otras operaciones, como normalizar la situación del cepo cambiario que frena las inversiones.

La posibilidad de que el Central pueda permitir que los inversores repatrien sus ganancias en dólares podría incentivar la llegada de inversiones en sectores como la minería y la energía.

Así, los dólares del FMI no representan un aumento neto de deuda, sino un cambio de acreedor. No es necesario que el Congreso negocie este préstamo, como hemos visto en el caso de Córdoba. Aunque los dólares no sirvan para mantener un tipo de cambio ficticio, pueden ser utilizados para mejorar la situación económica del país, permitiendo que las empresas que no pueden liquidar sus ganancias lo hagan finalmente.