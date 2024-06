Neuquén versus Jesús María: una en Narnia, la otra en la Tierra

Adrián Simioni

En estos momentos están aumentando los combustibles en Neuquén. ¿La razón? Los municipios neuquinos acordaron con el gobierno provincial aplicar una elevadísima tasa a la venta de nafta y gasoil para subsidiar el transporte urbano por colectivos.

Para no quedarse cortos, municipios como Neuquén y Centenario ya están sacudiendo a los neuquinos con un 4,5 por ciento cuando se arriman al surtidor. Así que la nafta aumenta 4,5%. La pregunta ¿qué hacen los gobiernos neuquinos con la plata? El resto de los argentinos ya les regalamos el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono que nosotros pagamos y coparticipamos a provincias como Neuquén y que ellos no pagan. Es con la excusa del frío que cobran por tantas vías. Pero resulta que ese esfuerzo ahora es captado por el voraz aparato estatal neuquino. Que no sólo cobra esto. Los neuquinos cobran regalías del 12 por ciento al petróleo y al gas cuando lo extraen. Pero además la Provincia cobra 3% de Ingresos Brutos a la petrolera cuando explora, a la petrolera cuando extrae y al minorista cuando vende. Y se acumula. Para cuando se cargó nafta por 100 pesos de costo se pagaron 9,3 pesos en Ingresos Brutos. Los municipios ya cobran además la tasa de comercio e industria. Ahora le van a clavar otro 4,5%.

¿Qué hacen con el dinero? En 2003 el Estado neuquino funcionaba con 75 empleados públicos cada 1000 habitantes; ahora tiene 106 cada 1000 habitantes. ¿Piensan seguir quemando dinero en eso? Si Neuquén, con el estallido de empleo privado de Vaca Muerta hace eso, ¿qué queda para los demás? ¿No piensan ahorrar nunca? Así vamos a tener que seguir pagándole nosotros los gasoductos que les permite sacar el gas sin que Neuquén ponga un solo peso. Encima se dan el lujo de remolonear con sus senadores y diputados la sanción de la ley Bases, cuyo capítulo de promoción de inversiones la va a beneficiar más que a nadie.

Todo indica que estos emiratos enriquecidos piensan seguir siendo un paraíso de clientelismo, cobrando cada vez más impuestos, sin tocar nada de sus obesos e improductivos aparatos estatales. Los impuestos y privilegios que reciben del resto del país son inmediatamente anulados por la gula de gobernadores e intendentes locales. ¿Qué sentido tiene subsidiarlos así? Jamás se van a desarrollar.

Tal vez el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, del Movimiento Popular Neuquino podría llamarlo al intendente cordobés de Jesús María, el radical Federico Zárate, que acaba de mandar al Concejo Deliberante un proyecto para suprimir 17 tasas y cánones municipales, que se suman a otras 43 gabelas y timbrados burocráticos eliminados apenas asumió en diciembre. Los vecinos de Jesús María no cobran regalías petroleras, pagan brutales retenciones por los granos que producen, pagan los impuestos nacionales al combustible, la Nación no le regala autopistas o trenes para sacar de allí sus granos y carnes ni se va a instalar un megafrigorífico gracias al Rigi. Y sin embargo no revienta a sus vecinos con tasas viales. Al revés: las elimina. Es que algunos entienden que en la Argentina los contribuyentes no dan más, están con la lengua afuera desde hace demasiadas décadas. Otros, como los intendentes neuquinos y sus paraísos de ñoquis siguen viviendo en Narnia.