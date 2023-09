Muditos: el silencio fúnebre de Cristina y de Máximo

Adrián Simioni

Cristina Kirchner, la política más locuaz de la historia argentina, la que supo clavarse más de 80 horas de verborrea en las 140 cadenas nacionales que hizo como presidenta, la guionista del “relato” que se deslumbraba a sus fanáticos cada vez que se hablaba encima, desde el 17 de julio que hace silencio. Fue el último día que le escuchamos la voz, cuando le dijo “fullero” a Sergio Massa, luego de ungirlo como su candidato a presidente.

Lleva más de un mes y medio escondida en algún lugar. Su última señal pública fue el 1° de septiembre, sólo para retuitear un mensaje de Juan Grabois relativo al aniversario del intento de asesinato en su contra. Tanto silencio. Y eso que estamos en campaña, en una disputa electoral en la que se pone en juego su “modelo de acumulación con matriz diversificada e inclusión con movilidad social ascendente”.

Sus lenguaraces también han quedado mudos. Ni los actores "K" se asoman. Andrés Larroque es el único que salió a justificarla: "No es candidata", dijo, para justificar el silencio de Cristina.

Pero el espeso vacío "K" se ve también con Máximo, que es candidato a diputado y al que también se lo ha dejado de ver en los lugares que solía concurrir. Lo único que se sabe de él es que quiere garantizar por ley y para siempre los sueldos de sus ñoquis y militantes camporistas en Aerolíneas Argentinas. Lo demás es silencio.

¡La impotencia que debe sentir Cuadrazo (el “mejor cuadro político de los últimos 100 años”, le llamó Aníbal Fernández una vez) viendo cómo su relato se derrite con la inflación de dos dígitos de agosto! ¡Justo ella, que habiendo reintroducido la inflación a un país que recibió sin inflación, era capaz de hacerles creer a sus feligreses que el que trajo la inflación fue el FMI de la mano de Macri! Ahora tiene que callarse. La realidad se ha retobado contra su talento para la impostura. Ella, la estratega brillante, la genia de la táctica, ni siquiera pudo retener Santa Cruz para el kirchnerismo.

La bilis que le debe dar tener que escuchar a su candidato Sergio Massa. Ayer, por ejemplo, Massa le puso un obús a las macanas económicas que Cristina repitió dos décadas. Massa les dijo a los empresarios que es imposible producir con los altos impuestos, la falta de simplificación tributaria, la triple tributación de Nación, provincias y municipios, y la competencia desleal de la informalidad. Vade retro Satanás.

No sólo Massa deconstruye las cristinomics. Deconstruye la deconstrucción. Cuando autoelogió su compromiso con el país Massa dijo: “No lloramos; no soy de los que mariconean”. Del legado de Cristina ya no queda ni el discurso gay friendly, amigable con los colectivos LGBT, como se ve. ¡Si lo hubiera dicho Macri…! Ignacio Copani ya hubiera escrito una canción.

Cuadrazo debe sentir ganas de agarrar la nafta que uno de sus militantes -onda La Patria es el Otro- de la CTA le roció a una candidata de Milei e incendiar los restos que quedan del bronce que imaginó, a lo Nerona, como le decían los chacareros en la pelea de la 125. Pero no puede. Lo único que puede hacer es tragarse la vergüenza, hacer silencio y tratar de que no se note demasiado.