La Unión de Bancos Socialistas Soviéticos de la Argentina versus Marcos Galperin

Adrián Simioni

Hay una guerra en curso. No es tan visible. No está muriendo a nadie. Pero está. Es entre la Unión de Bancos Socialistas Soviéticos de la Argentina y los medios de pagos más modernos, como Mercado Pago, Ualá, Naranja y algunos bancos digitales. Entre los bancos tradicionales y Marcos Galperin, el creador de Mercado Libre y Mercado Pago, por decirlo de alguna manera.

¿Por qué hay semejante guerra? Por que hay un montón de guita en juego. Cada mes 9 millones de asalariados cobramos un sueldo promedio de unos 350 lucas. Eso significa que a las cuentas sueldo de los bancos entran unos 3 billones de pesos. Esa plata va disminuyendo durante el mes para nuestros gastos. Pero, mientras tanto, los bancos la ponen a trabajar. Es una masa gigante de dinero más o menos estable, entra y sale, entra y sale. Por ejemplo, se la prestan al Banco Central en leliqs a más del 7% mensual. Sacá la cuenta, como decimos en Charras.

Y resulta que a los titulares de esas cuentas no nos pagan nada. Si queremos cobrar, tenemos que poner nuestro dinero en plazo fijo, pero calculando justo el mes, para no quedarnos sin plata. Es engorroso.

Resulta que entonces aparecieron las Fintech, entidades que no son bancos porque no pueden tomar depósitos y prestar esa plata, pero que sí son medios de pagos. Tienen billeteras virtuales. Vos ponés tu plata ahí, como si fuera un monedero, y con eso pagás, sin tarjeta. Estas entidades, como Mercado Pago, Ualá, Naranja, se preguntaron: ¿cómo podemos hacer para que la gente nos dé esa plata que tiene en los bancos y que en lugar de pagar a través de la tarjeta de débito paguen a través nuestro? Y se les ocurrió darte parte de la tasa de interés que ellos pueden conseguir. Hicieron un sistema muy ágil. Tu plata se invierte. Vos ni te das cuenta. Lo cierto es que podés cobrar diariamente un interés sobre el saldo. Por ejemplo, a niveles de hoy tu saldo rinde el equivalente al 95% anual. Es menos que la inflación, pero es mucho más que nada. Por eso ya hay cuatro millones de personas que cobran su sueldo y sacan la plata del banco y la ponen en la billetera virtual. Eso les permite defenderse un poco de la inflación.

Para los bancos fue un drama. Por eso muchos empezaron a hacer lo mismo. Te permiten poner tu plata en Fondos Comunes de Inversión que tenés disponible de inmediato casi siempre. Y también rinde. Competencia le dicen. Pero no es tan ágil como el modelo de las fintech. Por ejemplo, demora más. Opera en horarios de mercado así que un fin de semana te descuidaste y podés quedarte sin plata, ese tipo de cosas.

Todo esto venía funcionando con un sistema informático de pagos que se llama Debin, creado en 2017, que es el que permite hacer estas transacciones muy veloces, inmediatas y seguras. Y ha funcionado sin mayores problemas. Los fraudes son pocos y los cubren las fintech o los bancos. Pero ahora el Banco Central decidió cambiar ese sistema por otro, Transferencias Inmediatas Pull.

Y las fintech han puesto el grito en el cielo. Bah, lo puso Marcos Galperin, como vocero. Tiene espaldas para enfrentar a los bancos. Galperin y muchos especialistas dicen que el nuevo sistema es menos ágil, más engorroso y sugieren que el Banco Central simplemente está jugando para los bancos tradicionales, cambia el sistema simplemente para perjudicar a las fintech y trabarles el negocio.

¿Es creíble esa posibilidad? En alguna medida sí. Los bancos tradicionales argentinos han dejado hace rato de competir, de dar crédito. Son una especie de Unión de Bancos Socialistas Soviéticos, estatizados de hecho. El Banco Central fija la tasa de interés única que todos pagan por los plazos fijos (no compiten ahí) y toma prestada casi toda esa plata a una tasa única altísima que ningún privado podría pagar (tampoco compiten ahí y tienen gananciar garantizada) a cambio de que no cierren sucursales ni achiquen personal, aunque las sucursales y los empleados ya no hagan falta por las nuevas tecnologías (así en el acuerdo entra también el sindicato bancario K). Están estatizados de hecho.

El nuevo sistema de débito, en reemplazo del Debin, se supone que entrará a regir el 1° de diciembre. Veremos quién gana la guerra. Y en qué medida nosotros vamos a ser las víctimas para garantizarles el negocio a otros.