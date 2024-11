Hay un país que va para el oeste y otro que va para el este

Adrián Simioni

Una de las polémicas del día se instaló en la Provincia de Buenos Aires. Está circunscripto a una provincia, pero sirve para ilustrar cómo hay una Argentina que está yendo para un lado y otra para el otro. Y además es la provincia gobernada por Axel Kicillof, hoy por hoy la alternativa electoral que muchos ven para el 2027. Si todo sigue así, será Milei versus Kicillof. Un modelo contra el otro modelo.

¿Qué pasó? El Senado bonaerense le dio media sanción a una ley que les restituye beneficios o privilegios –depende de quién lo mire- a los empleados activos y a los ya jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires. Que no son pocos: 25 mil entre todos.

Esos beneficios o privilegios habían sido recortados por ley por María Eugenia Vidal en 2017, cuando ella gobernaba Buenos Aires. Como la Caja Jubilatoria del Bapro era muy deficitaria y a ese rojo lo tenía que cubrir la Provincia con miles de millones de pesos, ella había igualado subido de 60 a 65 la edad jubilatoria de las mujeres que trabajan en el Bapro –las igualó con los varones- y, más importante, había reemplazado el 82% móvil que se pagaba como jubilación al 70%.

Eso dio lugar a juicios de los ya jubilados. Y la Asociación Bancaria, conducida por el ultracristinista Sergio Palazzo, que también es diputado nacional, fue a la Justicia. Y la Corte Suprema de Buenos Aires declaró inconstitucional la ley. Ayer, el Senado dio vuelta la ley Vidal, con un proyecto de ley enviado por el propio Kicillof.

Pero no cambió la ley para decir: “Bueno, a los que llegaron a jubilarse con el 82% móvil y ya tienen un derecho adquirido, les vamos a volver a pagar eso, pero a los que se jubilen de ahora en más les vamos a pagar el 70%”. Tampoco dicen: “OK, las mujeres que entraron a trabajar antes de 2017 van a jubilarse a los 60, pero las que entraron después se jubilarán con 65”. Nada de eso. Volvieron para atrás. Con lo cual volverán al déficit. Otra vez, los ciudadanos bonaerenses tendrán que poner plata para pagar jubilaciones que no puede sostener el banco estatal, mientras que los empleados del Bapro no ponen plata para las jubilaciones de los bonaerenses privados, que cobran muchísimo menos que ellos. Es un caso típico de solidaridad de los pobres con los ricos.

Agravado por una cuestión política: los kirchneristas pudieron aprobar la ley porque los apoyaron un par de legisladores libertarios que ya no responden a Javier Milei.

Son dos modelos enfrentados. Milei va para un lado. Kicillof para el otro. Kicillof regala lo que Vidal había ahorrado. Es lo mismo que pasó cuando el kirchnerismo volvió al poder con Alberto Fernández y, en lugar de continuar o al menos mantener el esfuerzo que había hecho el macrismo para que se pagaran los precios reales de la energía (cuando subió Macri se pagaba el 15% del costo y cuando se fue se pagaba el 70%), lo que hicieron fue aprovechar ese ahorro en subsidios que había hecho Macri pagando un alto costo político, y volvieron a hacer populismo: volvieron a desfinanciar la energía.

Son dos países distintos. Uno va para el oeste. El otro va para el este. Ustedes sabrán cuál rumbo les parece mejor.