¿En qué se estarán gastando los impuestazos?

Adrián Simioni

En Córdoba, a nivel municipal y provincial, está comenzando a generarse un debate al respecto. Por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba, Elisa Caffarati, presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, ha realizado un análisis basado en diversas fuentes. Según ella, aunque la Municipalidad declara tener 10.274 empleados registrados en la Caja de Jubilaciones —es decir, aquellos que realizan aportes—, en realidad la cifra total sería considerablemente mayor.

Caffarati sostiene que, además de los empleados declarados, existen becarios, monotributistas, servidores urbanos, empleados de Tamse, empleados de BioCórdoba (un ente creado durante la gestión de Llaryora), empleados del COIS y de la Guardia Urbana (también creada por Llaryora). Sumando a todos estos trabajadores, la cifra total alcanzaría los 27.052 empleados.

A esto hay que agregarle los distintos planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas implementados en los últimos años. Esto implica que algunos empleados dejan la Municipalidad, pero sus vacantes no se cubren de inmediato. En muchos casos, estas personas siguen cobrando sin estar jubiladas, aunque el pago ya no corre por cuenta del municipio, sino de la Caja de Jubilaciones.

Sin embargo, la veracidad de estos números no está del todo clara. Son datos proporcionados por Elisa Caffarati, pero el contraste con la información oficial es notable: estamos hablando de una diferencia de más del doble. La Municipalidad no niega la existencia de becarios, pero las cifras oficiales no reflejan la misma cantidad de empleados que indica la concejal. Desde hace tiempo, estos números no son del todo transparentes ni precisos.

Nosotros hemos solicitado declaraciones a la Municipalidad sobre este tema. Nos prometieron una respuesta, pero hasta el momento no la hemos recibido. No queremos dar por ciertos ni categóricos los datos presentados por la concejal, pero sería importante que en Córdoba se abra un debate con total transparencia sobre cómo se distribuye y gasta el presupuesto municipal.

¿Es mucha o poca esta cantidad de empleados? Es difícil hacer comparaciones, ya que cada municipio tiene funciones, estructuras y dimensiones diferentes. En Rosario, por ejemplo, hay 31.000 empleados municipales; en la ciudad de Mendoza, solo 3.000.

Si tomamos en cuenta los datos de Caffarati, aproximadamente el 4% de los trabajadores de la ciudad de Córdoba reciben sus ingresos de la Municipalidad. Es un número que parece elevado, especialmente si consideramos que, además, hay empleados de organismos nacionales y provinciales, así como trabajadores de empresas estatales que también residen en Córdoba y dependen del presupuesto público, aunque no específicamente del municipal.

A nivel provincial, la discusión es similar. Se ha generado un debate entre el diputado nacional Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, y el legislador provincial oficialista Miguel Siciliano. De Loredo sostiene que Llaryora incorporó casi 5.000 nuevos empleados a la provincia de Córdoba, mientras que Siciliano responde que estas incorporaciones ocurrieron antes de que finalizara la gestión de Juan Schiaretti.

Más allá de esta disputa, hay un dato clave que merece atención. En el año 2000, la provincia de Córdoba tenía 76.000 empleados públicos. En 2022, la cifra ascendió a 129.000. Sin embargo, en ese mismo período, la población provincial creció de 3.060.000 habitantes a 3.900.000. Es decir, el número de empleados públicos aumentó en un 70%, mientras que la población creció en una proporción mucho menor. En términos relativos, la cantidad de empleados públicos en relación con la población aumentó en un tercio en los últimos 20 años.

La gran incógnita es si este crecimiento del empleo público se ha traducido en mejores, más eficientes y accesibles servicios para los ciudadanos. ¿Los oyentes consideran que ha habido una mejora en la calidad de los servicios públicos?

Ese es el punto clave del debate: más allá de la cantidad de empleados, lo importante es la calidad del servicio que brindan. Es un tema interesante, ya que estamos analizando cifras tanto de la Municipalidad como de la Provincia de Córdoba, donde el debate empieza a tomar fuerza. Sin embargo, esta discusión debería abrirse en todo el país, ya que en muchas partes de Argentina sigue habiendo poca transparencia en el manejo de esta información.