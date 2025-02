FOTO: ¿El salario mejora o no?

Adrián Simioni

Sentime Rodolfo, ¿vos qué creés que pasará si preguntamos a los oyentes si sus salarios aumentaron o no, si les alcanza para un poco más que en, digamos, febrero o marzo?

Yo creo que nos van a sacar carpiendo.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran una recuperación. El economista Martín Vauthier, que es funcionario del gobierno porque lo puso Milei como director del banco Bice, difundió hoy un estudio basado en los aportes concretos, reales, que se hacen a la Anses y que permite deducir con exactitud cuánto se paga, según el cual el salario promedio real en relación de dependencia, con el sector privado, en diciembre fue 5% superior al de noviembre de 2024. O sea que, si se descuenta la inflación del mismo período, en diciembre el asalariado privado pudo comprar un 5% más de bienes y servicios que en el último mes de la gestión K.

Uno puede decir “bueh, pero Vauthier es funcionario”. Y sí. Ahora, los datos oficiales públicos difundidos anteayer por Indec –acá no hay militante- y que toman los 12 meses entre diciembre del año pasado y noviembre último (que es el último dato publicado por Indec) dice que el salario en blanco, privado y estatal, trepó 172,8% mientras que la inflación en ese mismo lapso fue de 166%. O sea, también mejoró el salario. En noviembre se pudo comprar más que en diciembre. Están en línea.

Uno puede decir “bueh, pero el índice de inflación no refleja la realidad, en el súper no es así”. Y puede ser. Hay quienes están discutiendo que el Indec que las pautas de consumo variaron pero que el Indec sigue tomando los precios de los mismos productos de siempre. Pero hace años que está midiendo las mismas cosas y posponiendo ese cambio. Y hasta ahora los especialistas no están poniendo en duda la tarea de Indec.

Hay cosas que parecen confirmar una mejora. Por ejemplo las ventas de autos, que treparon 103% en enero interanual. O el repunte del turismo tanto afuera como adentro. Uno puede decir que en enero del año pasado eso no sucedía porque nadie quería gastar asustado por lo que estaba pasando. Seguro influyó. Pero una parte, al menos, debe explicarse porque hoy hay más gente que tiene los pesos para embarcarse en esos gastos y el año pasado no los tenía, incluso pese a que muchos hemos tenido que empezar a pagar precios más reales por el gas, la luz y el transporte de que los precios subsidiados de antes.

Sobre esta tenua y, digamos por ahora, aparente mejoría, el gobierno presiona a los sindicatos para que no establezcan con las cámaras empresarias aumentos de más del 1%. ¿Pero entonces cuándo va a mejorar el salario si no suben los convenios?, piensa uno. Y en esto dejo este dato que también da Vauthier. ¿Viste que dijimos que el salario real pagado mejoró 105%? Bueno, el informe de Vauthier mide también la suba de los salarios de convenio: y esos subieron bastante menos: 99%. Es decir que todavía tienen un poder de compra inferior al de noviembre del año pasado. Está pasando que por alguna razón las empresas están aumentando algunos salarios más de lo que les dice el convenio. Sea porque si no pierden empleados, o porque los ascienden o algo así.

Y eso es precisamente lo que busca el gobierno. Que en Argentina los convenios dejen de fijar un mismo salario para empresas que son muy distintas incluso si están en un mismo rubro. Para el gobierno, obligarlas a pagar un mismo salario supone que todas tienen exactamente la misma situación. Que es lo mismo una empresa de Jujuy que una de Capital Federal, una que tiene muchos clientes y otra que tiene un solo gran cliente que quebró, una que compite con importados y otra que exporta, una que transporta petróleo y otra que transporta papas. Exigirles a todas lo mismo implica condenar a la quiebra a las que no pueden pagarlo y permitirles pagar menos a la que tal vez podría pagar más.

Es un cambio total del guión laboral que tenemos los argentinos en la cabeza desde hace décadas. Aunque ese esquema nos haya dejado salarios por el piso y empleo en negro, igual nos parece sagrado, intocable. Aunque en los países con altos salarios y con mayor crecimiento desde hace años los salarios hayan ido desregulándose cada vez más.