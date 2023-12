El modelo Milei largó con la nafta y tiene una sola consigna: no hay más plata

Adrián Simioni

La Argentina no puede subir más impuestos que ya no paga la mitad de la gente. No puede endeudarse porque ya nadie le presta. Y no puede seguir emitiendo porque si no el explota la hiperinflación.

Ese es el único escenario en el que se iniciará el gobierno de Milei, el domingo. Ese mismo día, tal vez, tendremos una pista. El lunes habrá anuncios.

Se va a blanquear una fuerte devaluación del peso, pero todavía no habrá cambios radicales tipo dolarización o libre flotación total del peso. Y casi seguro se va a anunciar que la deuda del Banco Central con los bancos (las Leliq) se van a transformar en una deuda de los bancos con el Gobierno. Está muy bien: los beneficiarios de esa deuda no fueron todos los argentinos sino los que vivieron del Estado en todos estos años. Es justo que sean los vividores del Estado y no toda la sociedad a través del Central los que carguen el muerto.

Por lo demás, no hay magia para seguir eludiendo la verdad. Ni tiempo. Milei le pedirá al Congreso una ley de presupuesto que avale un enorme ajuste del gasto público. Simbólicamente, el proyecto de presupuesto podría contener un solo artículo, que diga “no hay más plata”. Esa es la única consigna con que asumirá Milei.

Si el Congreso, controlado por una enorme mayoría multipartidaria representante de quienes siempre han vivido del Estado, no se lo aprueban, Milei repetirá el presupuesto 2023, como ha sucedido otras veces cuando el Congreso dejó solo a un presidente. Pero esta vez sería distinto a todo lo que hemos conocido: porque Milei no ajustaría las partidas 2023 por inflación. Apuntaría a gastar exactamente lo mismo que el año que termina, sin emitir ni un peso más.

Un atisbo de todo esto lo tuvimos esta madrugada. Por primera vez en muchos años una petrolera privada como Shell se animó a subir las naftas antes que YPF. Y es porque saben que Milei y Caputo dejarán de usar a YPF para forzar un precio bajo de la nafta, porque si lo siguen haciendo después el Estado tiene que darles distintas variantes de subsidios a todas las petroleras del sector para que sigan extrayendo y refinando. Y ya se ha dicho: no hay más plata para seguir con los desvaríos de los últimos 20 años.

Es desafiante ¿Con que se pagarían los aumentos que hasta ahora siempre dieron por sentado los empleados públicos, las empresas prebendarias, los piqueteros subsidiados, incluso los jubilados? ¿Cómo van a mantener sus ejércitos de ñoquis y militantes centenares de gobernadores e intendentes de todo el país? Se las van a tener que rebuscar. A menos que conspiren para voltear a Milei o para imponerle de prepo leyes incumplibles para que estallemos todos en la hiperinflación.