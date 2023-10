El gran desbole electoralista: en Tierra del Fuego devuelven el IVA que no pagás

Adrián Simioni

La carrera desbocada de Sergio Massa está llevando a un desbole de medidas electoralistas, todas financiadas con dinero del Estado que él usa como más le conviene. Los planes platitas van saliendo con fritas, uno atrás del otro, muy mal implementados.

Por ejemplo, miren lo que pasa con la “devolución” del IVA.

En todo Tierra del Fuego los fueguinos están recibiendo la devolución, por más que toda la economía de Tierra de Fuego esté exenta de IVA. Es un absurdo total. Nos lo confirmó nuestro corresponsal Sebastián Peri Robledo luego de que lo diera a conocer el economista Esteban Domecq, de la consultora Invecq. Escúchenlo:

La devolución del IVA fue anunciada por Massa como un reintegro del impuesto. Se devuelven hasta 18.800 pesos por mes a jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, empleados en blanco que cobren menos de 708 mil pesos al mes por compras que hagan en negocios que venden alimentos y artículos de higiene a través de tarjetas de débitos y otros medios de pago electrónicos.

Massa lo vendió como una devolución del IVA, pero no lo es. Si lo fuera, tendría que haber pasado por el Congreso. Pero Massa lo necesitaba antes de las elecciones. Así que el plan sale así nomás. Técnicamente, no es una devolución sino un subsidio al consumo. Y tiene múltiples fallas. Por ejemplo, si comprás un libro por 1.000 en un súper, el Estado te devuelve 210 pesos aunque no hayas pagado IVA porque los libros están exentos. Pero, como la Afip no puede distinguir los productos en el ticket, termina “devolviendo” el monto total de lo que comprás en el súper. Y si comprás ropa en un súper, también, aunque la ropa no haya estado en el anuncio.

Es el gran desbole electoralista. Massa necesita meter las manos en la billetera del Estado lo más rápido posible para financiar ilegalmente su campaña electoral. Así que sacó esta medida de apuro para no tener que pasar por el Congreso. Y ni aún así, sin que nadie le diga nada, sin que un fiscal lo impute, sin que la oposición intente trabarlo en la Justicia, logra hacerlo bien. En Tierra del Fuego, sin ir más lejos, le está devolviendo un impuesto a gente que jamás ha pagado ese impuesto en décadas.