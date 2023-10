La súplica de Milei y un rato de desorden: la intimidad del debate presidencial

El libertario protagonizó un particular momento cuando las cámaras no estaban trasmitiendo. Los gestos de Massa, la servilleta de Bullrich y la silla vacía, algunas de las perlitas que la TV no mostró.

09/10/2023 | 01:24 Redacción Cadena 3 Rosario