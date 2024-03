Correo Argentino, Télam y el viejo y falso cantito de las sirenas

Adrián Simioni

Hoy pasó algo casi inédito en la Argentina. La agencia de noticias Télam y Correo Argentino aparecieron cerrados. Sin actividad. Dos fábricas de déficit fiscal que se cierran.

Una reacción generalizada que puede verse en las redes es de apoyo. Otra, es de rechazo. Esta me interesa.

Quienes rechazan el cierre y liquidación de los organismos públicos apelan a dos argumentos.

Uno, mira al pasado. Apela al sentimentalismo. Todo muy romantizado. Te cuentan supuestas glorias de Télam. Pero no te cuentan que a Télam la creó una dictadura militar en 1945, la privatizó Frondizi en 1959 y la volvió a estatizar la dictadura de Onganía. No te cuentan que estuvo al servicio de la Side o de cada gobierno de turno, o que sus empleados permitieron –muchos lo aplaudieron- que el kirchnerismo la usara para operaciones de escarnio político (por ejemplo contra Enrique Olivera) o directamente de persecución. Como cuando Télam salió a marcar al periodista Damián Pachter, el periodista que dio la primicia de la muerte del fiscal Nisman, difundiendo todos los datos del ticket del avión que Pachter se tomó aterrorizado a Israel a horas de haber publicado la información. Los camporistas que manejaban Aerolíneas Argentinas y Télam no tuvieron el menor prurito en transformar a Pachter en blanco móvil violando toda norma sobre la protección de datos personales.

En Correo Compras ni siquiera hay relatos para edulcorar. Es puro fracaso oculto en la opaca inexistencia de datos. La única historia que se recuerda fue aquella vez que, un usuario compró un chocolatín de 25 gramos en 12 cuotas sin interés y Correo Compras se lo llevó a su casa en lo que tal vez sea la operación logística más cara e ineficiente de la historia. Lo otro que se recuerda es que mientras el kirchnerismo creaba este desastre de déficit estatal a cargo de los contribuyentes con el memorable objetivo de mojarle la oreja a Marcos Galperin, el creador de Mercado Libre, la expresidenta Cristina Fernández invertía sus dólares no en Correo Compras sino en Mercado Libre y en la bolsa de Nueva York. La ley estadounidense es mucho más segura que la argentina para la señora.

Pero lo más interesante es el otro argumento. El que no mira al pasado, sino al futuro. Te dicen que no habría que cerrar Télam sino hacerla funcionar bien, “como la BBC”. Mentira. Es una falsa tercera posición. Ese tiempo ya pasó. Télam tiene 79 años de existencia. Siempre sirvió sólo al poder de turno. Encubrió los desaparecidos. Nos mintió en Malvinas. Nada les impidió a sus verdaderos dueños de hecho (sus empleados y sindicatos) haberla mejorado en los últimos 30 años. Jamás lo hicieron. Nunca lo hacen. Ni lo podrían hacer.

Es como el caso de Aerolíneas Argentinas. Cuando la estatizó, hace 15 años, Cristina les dijo a los gremios con el dedito “ahora espero que sean responsables”. La llenaron de militantes. Durante 15 años dijeron que no iban a recortar personal para adecuarla sino que la harían crecer tanto que entonces irían a necesitar más personal, no menos. Mentira. Cada año desde entonces hubo que ponerle a Aerolíneas el equivalente al dinero necesario para comprar otra Aerolíneas para mantenerla.

Son mentiras. Esos argumentos son falsos. No se dejen engañar. Nunca mejoran. Los que ordeñan estos organismos, incluso los que tienen las mejores intenciones pero a la hora de las asambleas sindicales no dicen ni mu, nunca van a mejorar esto. No saben, no se animan, no quieren. No sucede. Son viejos y falsos cantitos de sirena. Nada más que eso.