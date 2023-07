Bienvenido a la derecha, Sergio

Adrián Simioni

Hoy nos desayunamos con una noticia inusual. El Banco Nación, por orden de Enarsa, a su vez por orden del Ministerio de Economía, se negó a tramitar el pago de una importación de gas licuado que traía un barco fletado por una trader llamada Gunvor. ¿La razón? Que el gas que traía era ruso. Y, claro, los países de Occidente intentan cumplir con las sanciones que acordaron imponer a Rusia tras la invasión de Putin a Ucrania, que incluyen al gas licuado.

Aparentemente la compañía nunca informó que el gas era ruso. Sólo luego de que el Banco Nación revisara la documentación constató que el gas había sido cargado en alta mar desde otro barco que había salido de una planta de licuefacción rusa. Entonces se ordenó rechazar la operación. Esto no sale gratis. Implica que deja de inyectarse gas importado a la red por unos días. Mientras, entonces, las usinas a gas deben funcionar a fuel oil, un combustible mucho más caro. Pero eso será unos días.

Lo que más llamó la atención es que Massa salió a hablar de un tema que, si se quiere, sería menor, un detalle. “Enarsa bloqueó esa entrega porque viola el contrato porque es una compañía con sanciones. El mundo tiene un sistema de sanciones y eso tiene que ver con respetar el marco internacional".

La profesión de fe occidentalista por parte de Massa llega justo cuando su equipo económico espera con urgencia que Estados Unidos le dé una señal al FMI para que el Fondo flexibilice sus exigencias para un acuerdo con Argentina. Es como que la aparición del gas ruso es muy llega en el momento justo para el ministro.

Massa aludió al tema en forma ambigua. “Esto tiene que ver con la soberanía. Hay que ir saliendo de la idea de que si uno va de un lado o del otro tiene que ir en condición de disminuido. La Argentina es un gran país".

Lo cierto es que esto es un cambio respecto de las señales que venían dando tanto Alberto como Cristina. Primero fue la vacuna contra el Covid Sputnik, donde Argentina fue el campo de ensayo para la vacuna rusa. Después, justo unas horas antes de que Rusia invadiera Ucrania Alberto había visitado a Putin y le había ofrecido ser la puerta de ingreso de Rusia a América latina. Ahora resulta que Massa no deja entrar a Rusia ni siquiera a un puerto argentino. Y no hace mucho, cuando ya estaba la guerra en Ucrania, La Cámpora que controlaba la Secretaría de Energía en nombre de Cristina, se quejaba amargamente de que Argentina no iba a poder importar gas ruso por culpa del antecesor de Massa, Martín Guzmán, que había aceptado una cláusula con el FMI que le prohibía pagar importaciones en rublos rusos.

¿Massa está sobreactuando para compensar su coqueteo con China, que le presta yuanes y quiere venderle aviones de guerra chinos armados en Pakistán generando un zarpullido en Estados Unidos?

No se sabe. Pero lo cierto es que la prohibición de importar gas ruso es relativa. Las empresas de energía de España, por ejemplo, entre otros países europeos, multiplicó por tres sus importaciones de gas ruso en mayo. Y la ministra de Energía de España, Teresa Ribera trató de explicar ese apartamiento de las sanciones por parte de un país central de la Otan con este argumento: “Es muy difícil prohibir algo si no hay una norma europea o nacional que lo prohíba”.

La impresión es que estamos siendo más papistas que el Papa con el gas ruso. En todo caso, “bienvenido Sergio Massa a la derecha”, dirán con sarcasmo los argentinos pro Estados Unidos. Sería interesante saber qué dicen los kirchneristas más ideológicos, esos que todavía sueñan con una revolución antiimperialista.