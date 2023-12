Bajen los precios como Milei: desde los hoteleros hasta Kicillof y Llaryora

Adrián Simioni

No hay más plata. Y es cierto. A menos que le volvamos a dar masa a la maquinita. Parece que va en serio. El presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto 88, que prorroga el presupuesto 2023. Como a la fecha el presupuesto 2024 no está aprobado, Milei hace lo mismo que hicieron otros gobiernos cuando el Congreso –que en este caso Milei no controla– lo deja sin presupuesto. Repite el último. Sólo que Milei ha dicho que lo va a cumplir. No va a hacer como los demás, que iban decretando aumentos de partidas presupuestarias a medida que la recaudación subía gracias a la inflación. No. Milei ha dicho que no lo va a ajustar por inflación, justamente porque prometió en campaña que esta vez el ajuste lo haría el Estado y no sólo los privados, como siempre. Por eso, por ejemplo, en el Conicet o en las universidades están desesperados. Sacan las cuentas y la partida entera 2023, con los sueldos de noviembre, sólo alcanzaría para pagar salarios hasta julio. Es Milei cumpliendo su promesa: limitar el gasto estatal a los recursos genuinos, como tiene que hacer cualquier empresa. Los empleados públicos no pueden creer que esta vez a ellos les toque tomar la misma medicina que siempre tienen que tomar los demás para bancar el paraíso estatal.

En el fondo, Milei está decidido a bajar los precios del Estado, lo que “nos cuesta” el Estado a los contribuyentes. Si el Indec midiera el costo del Estado veríamos que hace décadas que aumenta más que la carne. No hay privilegios. Hoy mismo por ejemplo sacó el decreto por el que se suspende la pauta oficial. No es que va a gastar lo mismo que el año pasado en eso, como es el caso del Conicet. No. Ni siquiera va a gastar en pauta lo mismo que el año pasado.

Si Milei logra mantener esto que hoy dejó escrito en el Boletín Oficial la emisión para cubrir el déficit del Tesoro se detendrá. Y si la aguanta, la inflación también deberá detenerse.

En el fondo es una convocatoria a bajar los precios. Como hizo tímidamente la Red de Supermercados Argentinos. No porque sean buenos, sino porque entienden que, si no lo hacen, no le van a vender nada a nadie. Es lo que tienen que hacer las carnicerías si el valor de la hacienda en pie mantiene la baja de los últimos días. Es lo que tienen que hacer los cabañeros de las sierras cordobesas o los hoteleros de la costa atlántica si es que quieren recibir algún turista. Bajen los precios. Todos.

Los gobernadores, los intendentes, también. Usted, Axel Kicillof, deje de inventar impuestos. Limpie el descalabro administrativo del Gran Buenos Aires. Limpie los sueldos que su gobierno ni siquiera sabe a quién paga, como dejó en evidencia el caso de Chocolate Rigau. Usted, Llaryora, desconecte los sueldos estatales de la inflación mes a mes, deje de repartir cargos para desarmar la oposición política, revise la creación de guardias locales de vigilancia. Hay muchas dudas sobre si servirán para mejorar la seguridad y demasiadas certezas sobre que servirá para que los municipios tengan cada vez más empleados públicos que no se pueden pagar. Bajen los precios. Todos.