Dios empieza a dejar de atender en Buenos Aires

Adrián Simioni

En la Capital Federal y el conurbano bonaerense, es decir en el Gran Buenos Aires, también conocido como Amba, no entienden nada: las empresas de transporte por colectivos han reducido a la mitad las frecuencias, los colectivos ya no prenden el aire acondicionado para ahorrar combustible y los empresarios no comprenden que, por primera vez, el gobierno nacional les dice que se acabó el dinero para seguir subsidiando cada vez más el boleto de transporte, que cuesta en promedio 52 pesos (teniendo en cuenta los descuentos de la tarjeta Sube) contra los 240 que cuesta en ciudades como Rosario o Córdoba.

El interior vive desde hace muchos años en el modo “no hay más plata” de Javier Milei. Pero esta es la primera vez que a Buenos Aires le toca vivir en la misma situación. Hasta ahora, los subsidios a los colectivos del Amba se pagaban emitiendo pesos sin respaldo. Eso provocaba una inflación que reducía los ingresos de todos los argentinos, pero para beneficiar sólo a los argentinos de primera categoría, los del Amba. Para dejar de emitir pesos y parar la inflación, hay que dejar de subsidiar tanto al interior como al Amba. La única ventaja para el interior es que, al menos, estamos acostumbrado a pagar un precio más cercano a la realidad. El sinceramiento nos va a costar menos.

Los colectiveros dicen que, si no se aumentan los subsidios, el boleto debería subir a 400 pesos. Es la lógica en la que hemos tenido que vivir en el interior durante décadas. Es bueno que sea para todos igual.

De todos modos, para esa igualdad aún falta muchísimo. La boleta promedio de la luz en el Amba para un hogar de clase media es de 2.740 pesos; en Santa Fe o Córdoba supera los 6.000; en Mendoza, los 5.000; en Tucumán llega casi a 7.000 pesos. Entre el doble y el triple.

Y mejor no hablar de los trenes del Amba: el boleto cuesta entre 25 y 34 pesos, pero muchísimos no pagan ni eso; saltan el molinete. Trenes Argentinos ni se molesta en recaudar esa miseria. Total, pagan todos los argentinos del país ese servicio que sólo existe en el Amba.

El agua y las cloacas son otra vergüenza: de enero a noviembre todos los argentinos subsidiamos con 260 mil millones de pesos a los habitantes del Amba.

Hay que terminar con todo eso. Dios debe dejar de antender todo en Buenos Aires. Milei tiene que transferirle la jurisdicción de todos estos servicios (transporte, energía, agua) al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno de Caba, Jorge Macri. Que se pongan los pantalones largos de una buena vez, que sean gobernadores en serio, como los del resto del país. Y entonces tendrán que poner la cara ellos para subir las tarifas o ingeniárselas para mantener los gigantescos subsidios que el resto de los argentinos les hemos bancado durante décadas.